阿拉木图市长访沪 提议成立“阿拉木图—上海商业理事会”

龚正指出，阿拉木图是推动伙伴关系发展的重要节点。他强调，阿拉木图企业积极参加今年在上海举办的中国国际进口博览会，具有重要意义，这充分体现出双方深化合作的强烈意愿。

他表示，上海方面高度重视与阿拉木图在工业和创新领域的联系，并相信两市在拓展经济合作方面拥有广阔潜力。他期待两市进一步加强经贸、产业投资、教育科技等领域交流合作，实现更高水平互利共赢，为中哈关系新的“黄金30年”贡献力量。

萨特巴勒德在会谈中指出，哈中两国关系已提升至前所未有的新高度。他表示，上海不仅是阿拉木图的战略伙伴，更是一座“精神相通”的城市。

他回顾说，2025年夏季，阿拉木图与上海正式缔结为友好城市，这一决定为扩大两市在贸易、投资、旅游和教育等领域的合作奠定了坚实基础。

目前，阿拉木图正成为中国企业和游客的重要目的地。全市现有超过5000家中资企业，占哈萨克斯坦中资企业总数的约70%。2025年上半年，阿拉木图与中国之间的贸易额超过70亿美元，同比增长20%。

双方在会谈中表示，将继续深化合作关系。萨特巴勒德提议制定两市为期三年的合作计划，并成立“阿拉木图—上海商业理事会”，以促进企业间直接对话，推动联合项目实施。

值得一提的是，为进一步加强两市联系，中国东方航空公司今年开通了阿拉木图—上海直飞航线。与此同时，游客数量也持续增长——自年初以来，抵达阿拉木图的中国游客数量增加了33%。

