阿拉木图游客咨询量持续增长 体现城市旅游吸引力提升

目前，阿拉木图共有九个游客咨询中心（Visit Centers）正式运营，旅客可在此获得城市地图、交通线路及文化景点等多语种信息服务。

这些中心分布在城市的主要区域，包括阿拉木图国际机场、潘菲洛夫街、阿拜大道、阔克托别山等人流密集地带。

据统计，2025年1月1日至9月30日期间，共有超过1.1万名游客通过这些中心获得咨询服务，其中咨询量最多的是阿拉木图国际机场游客中心。

游客中心提供哈萨克语、俄语与英语三种语言服务，使旅客能够更方便地规划行程、了解当地文化与景点信息，从而节省时间并提升出行体验。

目前，哈萨克斯坦全国共设有28个游客中心，其中7个位于国家公园内。这些中心不仅为游客提供便利，还成为展示国家形象和旅游服务标准的重要窗口。

专家指出，游客中心的活跃运作反映出阿拉木图在中亚地区的旅游吸引力正在不断增强。

通过完善的信息服务体系和高标准接待机制，阿拉木图正逐步塑造其作为哈萨克斯坦乃至整个中亚地区重要旅游目的地的国际形象。

【编译：达娜】