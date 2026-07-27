阿拉湖游客数量增长11%

（哈萨克国际通讯社讯） 据哈萨克斯坦旅游和体育部消息，杰特苏州正持续推进阿拉湖沿岸旅游基础设施建设，通过新建相关设施、加强安全保障等措施提升旅游服务能力。近年来，前往阿拉湖旅游的游客数量持续增长。

哈萨克斯坦旅游和体育部副部长米拉斯·托列巴耶夫在杰特苏州工作访问期间，与该州副州长马尔连·科尔巴耶夫一同考察阿拉湖沿岸。当地旅游部门介绍了旅游基础设施建设进展，以及改善度假区环境和加强安全保障等方面采取的措施。

Фото: Туризм және спорт министрлігі

阿拉湖是哈萨克斯坦最受欢迎的旅游目的地之一。2025年，前往该地区的国内游客达到38.2万人次，同比增长11%；外国游客达到8200人次，同比增长60%。目前，湖岸共有224家住宿设施，可同时接待超过2.1万人。

考察期间了解到，当地供电设施建设已完成，阿克希村污水管网正在铺设，污水处理设施、公共海滩以及列普瑟火车站新站房等项目正在建设中。

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当地还重点加强湖岸安全保障和环境卫生管理。度假区已设置垃圾收集箱、公共卫生设施和更衣室，并配备40座救生瞭望塔、总长13公里的水上浮标警戒线和7座码头。警务人员每天维护公共秩序，水上救援人员实行24小时值守。自本旅游季开始以来，当地已开展150余次安全预防巡查。

托列巴耶夫表示，根据总统指示，旅游和体育部将继续吸引国内外游客前往哈萨克斯坦各旅游目的地。今年，哈萨克斯坦更新了旅游业发展构想，并自年初以来积极推进各地区旅游业发展路线图。地方政府则负责完善基础设施、保障游客安全和维护环境卫生。