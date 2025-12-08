西哈州预算增长33.5% 经济多领域保持稳步发展

他介绍说，西哈州经济保持了稳定的发展态势，投资规模持续增长，对中小企业的扶持力度不断增强，农业和工业领域也在推进一批新项目。

—具体来看，建筑工程量增长了9%，住房交付量增长了4.1%，固定资本投资增加了1.2%。内部贸易增长0.7%，交通服务增长1.2%，通信服务增长6.2%，工业增长3.6%，而农业总产值增长了6.4%。州预算从4750亿坚戈增至6340亿坚戈，增幅达33.5%。-托列哈利耶夫说。

据其介绍，西哈州平均月工资从31.6万坚戈升至36.9万坚戈，增长16.6%。

他说，过去三年中，西哈州地区生产总值从4.4万亿坚戈增至4.7万亿坚戈，增幅为6.5%。

—国家预算共收入1.6万亿坚戈，其中5970亿坚戈划入地方预算，9900亿坚戈上缴共和国预算。此外，向国家基金划转了2.8万亿坚戈。-托列哈利耶夫补充道。

西哈州经济的优先发展方向包括石油天然气、加工业、机械制造、建筑业和农工综合体。这些领域共有逾3万人就业，不仅向国内市场供应具有竞争力的产品，也积极拓展出口。

【编译：阿遥】