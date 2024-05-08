哈萨克斯坦延长9个经济特区运营期限

工业和建设部部长哈纳特·沙尔拉帕耶夫在法令草案说明中表示：

- 该项目旨在延长经济特区的运营期限。

该草案拟将以下经济特区：Park of Innovative Technologies、Ontustik、Saryarka、Pavlodar、Khorgos-Eastern Gate、Jibek Joly、Astana- Technopolis、Turan、Qyzyljar的运营期限延长至2049年1月1日。

该法案适用于在新法令颁布后签署协议入驻经济特区的企业。

现有的经济特区创建时间不同，运作期限也不同。

哈萨克斯坦有14个经济特区，侧重不同的行业。

在经济特区内经营的企业或个体经营者免缴以下税费：

企业所得税（在经济特区开展优先行业业务所获得的商品、工程、服务销售收入）；

土地税；

财产税；

土地使用费；

社会税（仅限于在Park of Innovative Technologies经济特区，企业在员工收入上的支出须至少占总支出的70%）。

自2024年1月1日起，税收优惠方面根据 “投资越大，优惠越大 ”的原则，在外贸保税区实行差异化税收优惠，优惠期限直接取决于投资金额。

【编译：木合塔尔·木拉提】