哈萨克斯坦税收增长巩固预算稳定 一季度收入执行率达101.8%

根据公布的数据，共和国预算收入执行率达到101.8%。原计划收入约为4万亿坚戈，实际完成约4.2万亿坚戈，超出既定目标。

从税种结构来看，带动财政收入增长的主要来源包括企业所得税同比增长16.9%、进口增值税增长24.2%，以及矿产开采税大幅增长35.7%。

数据显示，与2025年同期相比，国家预算收入增加9306亿坚戈，增幅达到16.9%。无论是共和国预算还是地方预算，收入计划均实现超额完成。

同时，哈萨克斯坦对2026年全年税收收入预期也保持较高水平。根据规划，2026年共和国预算税收收入目标为18.886万亿坚戈，较2025年实际收入水平高出4.4万亿坚戈，显示出财政部门对后续收入增长仍持积极预期。

不过，官方同时指出，在解读2026年第一季度数据时，也需要考虑到一个时间因素：2025年第四季度（缴纳截止至2026年2月25日）的增值税义务部分计入了2026年1月至3月期间。因此，本阶段增值税税收义务仍是按照12%的税率执行。

从增长动因来看，本轮税收收入提升，主要得益于出口价格保持在相对有利区间、商品销售规模持续扩大，以及税务和海关征管力度进一步加强等多重因素共同推动。

此外，自2026年初以来，哈萨克斯坦在税基扩展方面也取得一定进展。数据显示，已有39.2万名个体经营者登记进入面向自雇人员的特殊税收制度；与此同时，增值税纳税主体数量增加1万个，进一步扩大了财政收入基础。

【编译：达娜】