阿斯塔纳市长：首都每年需新建10至15所学校

他在《Уәде》节目第100期中透露，近年来阿斯塔纳已建成50多所学校，其中24所由政府支持建设，其余则通过地方预算完成。目前，首都已不存在三班制学校。

不过，随着适龄儿童人数持续增加，教育资源需求依然迅速上升。

杰恩斯·哈斯姆别克表示，两年前阿斯塔纳一年建设24所学校，目前每年建设规模维持在10至15所。今年预计将有约3.4万至3.5万名儿童进入一年级，而明年这一数字可能超过4万人。相比之下，每年毕业生人数仅约1.1万至1.4万人。

他指出，除资金和建设问题外，教育系统还面临教师短缺压力。按照当前增长速度，每年还需新增约1500至2000名教师。

市长同时表示，学校建设将根据各区域人口需求推进。例如，若努拉区学龄儿童数量增长较快、学位紧张，当地将优先新建学校；若阿拉木图区或萨热阿尔卡区出现类似需求，也将同步推进相关项目。

此外，他还透露，根据哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示，阿斯塔纳计划建设15座“学生宫”。目前已有两座投入使用，另有两座预计将在今年开放。

【编译：达娜】