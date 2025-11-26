哈萨克斯坦马吉利斯议长对摩洛哥进行正式访问

在与摩洛哥众议院议长的会谈中，双方讨论了两国合作的相关议题。霍沙诺夫强调，哈萨克斯坦总统高度重视与摩洛哥的伙伴关系，并向穆罕默德六世国王转达了总统的问候与良好祝愿。自两国建立外交关系以来，双方在多个领域构建了稳固联系，其中议会间合作是重要组成部分。

在交流中，霍沙诺夫特别关注深化双方的议会对话。他呼吁摩洛哥方面加强在立法领域的经验交流，并进一步推动友好小组、专门委员会及议会秘书处之间的互动。

- “我们希望进一步加强议会间合作，摩洛哥方面也抱有同样的意愿。作为人民的代表，我们应促进两国之间更紧密的联系。两国议会设立的友好小组保持着密切沟通，摩洛哥友好小组今年对阿斯塔纳的访问卓有成效，这一良好传统应继续延续。” - 霍沙诺夫指出。

随后，霍沙诺夫向摩洛哥议长介绍了哈萨克斯坦正在推进的改革内容，详细讲解了议会当前的工作情况以及即将开展的议会改革。

摩洛哥众议院议长高度评价哈萨克斯坦总统托卡耶夫推动的改革。

- “我们一直密切关注托卡耶夫总统的改革进程，这些改革对国家发展产生了积极影响，也将进一步提升议会工作。哈萨克斯坦位于欧亚交汇要地，我们愿意在各领域深化合作。摩洛哥愿成为哈萨克斯坦进入非洲市场的重要窗口。” - 他表示。

在与摩洛哥顾问会议主席穆罕默德·乌尔德·阿尔-拉希德的会晤中，双方再次深入讨论了两国立法机构间的合作。霍沙诺夫回顾了双方议会关系的重要节点，包括2014年摩洛哥顾问会议主席访哈，以及托卡耶夫在担任参议院议长期间对摩洛哥的回访，这些互动为议会间合作奠定了坚实基础。

阿尔-拉希德表示，高层互访对推动两国关系具有重要意义。

- “尽管两国距离遥远，但共同点众多。我们将哈萨克斯坦视为通往中亚的重要门户。今年春季哈萨克斯坦外长已访摩，今天又迎来您的正式访问。这些高层交流不断拓展双方合作的空间。两国议员应携手努力，兑现摩洛哥国王与哈萨克斯坦总统赋予我们的期待。” - 他指出。

霍沙诺夫还会见了摩洛哥政府首脑阿齐兹·阿赫努什，双方重点讨论了深化两国经济合作的途径。会谈涉及扩大贸易、投资合作、人工智能、农业、交通物流等多个领域，并商议共同推进“中间走廊”运输路线的建设。此外，双方还探讨了在教育、卫生、旅游与文化领域进一步拓展合作的可能性。

今年，两国之间的互免签证制度已正式生效。目前，双方正在研究开通直航航班的方案，这将有助于促进两国民众之间的交流和了解。

访问期间，哈萨克斯坦代表团前往穆罕默德五世陵寝，向摩洛哥国家奠基人——穆罕默德五世国王和哈桑二世国王致敬并敬献花圈。

【编译：达娜】