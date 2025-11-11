阿拜州州长：阿拉湖发展总体规划正在制定中

根据总统指示，阿拜州正在实施多项大型项目，旨在推动地区旅游基础设施的发展。位于马坎希区的阿拉湖被认为具有巨大的旅游和投资潜力。

考虑到该地区长期未进行系统性修缮，当地预算拨款10亿坚戈用于基础设施建设。目前在卡班拜村已启动救援站与消防站建设工作；同时，正在编制新电力线路铺设与生活垃圾填埋场建设的项目文件。

州长指出，为确保项目实施系统化、可持续推进，现已启动阿拉湖沿岸总体发展规划的编制工作。

“该规划将涵盖总面积超过1000公顷的休闲与旅游区域，同时发展公共服务、商务与居住区。在设计中，我们特别关注交通可达性、基础设施保障及生态可持续性。”——瓦里表示。

规划的主要目标包括推动国内旅游业发展；吸引更多投资；创造新的就业岗位；改善当地居民与游客的休闲条件。

项目实施后，卡班拜村与阿拉湖沿岸区域将整合为统一的旅游区，开发面积将扩大至3000公顷。这将为阿拉湖成为哈萨克斯坦乃至中亚地区的领先旅游中心奠定基础。

阿拉湖发展的重点方向之一是与阿塞拜疆投资方合作建设阿拉湖疗养娱乐综合体。该项目由哈萨克斯坦与阿塞拜疆两国元首于10月21日共同签署协议，目前正在确定施工地点，项目预计将成为两国旅游合作的重要示范项目。

【编译：达娜】