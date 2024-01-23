向州长发问：对话阿克托别州州长阿斯哈特·沙哈洛夫

（哈萨克国际通讯社讯）哈通社《向州长发问》专栏本期嘉宾为阿克托别州州长阿斯哈特·沙哈洛夫。州长在访谈中与记者就当地社会经济发展、旅游业、道路基础设施建设等主要议题进行了详细的介绍。

记者：我们常说阿克托别是极具潜力的地区之一。在这里，每个行业都有自己的发展路径和指标。阿斯哈特·沙哈洛夫，如果您可以在这里分享以下您对该国西部大都市进一步发展的计划的话……

阿斯哈特·沙哈洛夫：哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在本州进行视察期间，下达了一系列任务。他提到了具有巨大潜力的领域。目前我们有很多工作要做，其中之一便是招商引资。而要实现这个任务，就要确保电力供应的充足。投资者正在提议几个500兆瓦的替代能源生产项目。现在朝这个方向努力很重要。

Фото: Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз қызметі

其次，要实现经济发展，解决道路问题也是非常关键的。国家元首为此提出了具体任务。现在“阿克托别-卡拉布拉克-乌尔盖辛”公路分为7段。其中一处地块已完成国家采购程序，第二处地块的文件即将准备就绪。第一级四车道道路的建设将在前 56 公里处开始，即从阿克托别市入口到扎泽科车站的路段。我们计划明年准备另外五个路段的设计和估算文件。这是一条过境交通量很大的高速公路。夏季，每天约有 16,000 辆汽车和卡车通过，冬季，这条道路可通行 8~9,000 辆车辆。近年来，我们看到负载增加了五倍。于是，对旧路进行了修缮，直到新路完全建成。交通运输部去年已经拨款了10亿坚戈，今年如果再追加拨款10亿坚戈，那么就可以用这总计20亿坚戈完成40公里路段的修缮工作。与此同时，全长259公里的“康迪亚加什-沙尔卡尔”高速公路也已开工建设。去年完成了20公里路段的建设，2024年在交通运输部的支持下，计划再建设75公里。工程将不仅从沙勒卡尔开始，而且还将同时从康迪亚加什市开始，即两侧施工将并行进行。

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记者：正如你所说，国家元首托卡耶夫于年​​底来视察了阿克托别州，了解了本地多个方向的工作。他评估了生产企业和中小企业。去年这个行业的发展指标是否取得了积极的成果？

阿斯哈特·沙哈洛夫：我们有一个明确的目标，每年为该地区吸引万亿坚戈投资。首先，我们优先以国产替代进口。包括建筑材料、动物饲料和食品。投资者对阿克托别感兴趣。如今，阿克托别州的工业领域有 27 家大型企业、45 家中型企业和 486 家活跃的小型企业在营业当中。去年，通过落实18个投资项目，新增了约900个就业岗位。我们不要忘记，在这个方向的工作中，质量而不是数量更重要。特别是，ERG公司设立了“DON”矿区废料加工厂项目。通过这一投资项目，回收利用近半个世纪积累的采矿废料成为可能，并同时解决了环境问题。

与此同时，一家生产移动式钻机的工厂开始运营，该工厂的石油设备主要供应国内市场。而“新阿勒詹”工厂开始生产动物饲料，即配合饲料。这使我们不仅能够满足阿克托别的需求，还能够满足哈萨克斯坦西部地区的需求。与此同时，ERG、CNPC阿克托别石油天然气、阿克托别铜业公司等拨出资金超过2000亿坚戈，对企业进行现代化扩建。

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至于中小企业，阿克托别在区域划分中名列前茅。去年，约 4,000 人从国家计划中受益。国家创业发展工程为1637人提供了支持，“村存款”项目为1655人提供了支持。总计约 600 个多子女家庭获得了 400 倍按月计算指数的无需退还的补助金。

此外值得一提的是，我们的区域计划也已实施。目前批准了价值10亿坚戈的53个项目，用于发展霍罗姆陶地区大型企业周围的中小企业。中小企业数量增加6.8%，达到9.65万户。现在有18.15万人在这一领域工作。

记者：阿克托别的几个地区适合发展农业，其中大部分尤其适合畜牧业。现在您正在走访各个村庄并了解牲畜的情况。您还会见了农民代表。有哪些问题是农民们经常提出的？解决方案是哪些？

阿斯哈特·沙哈洛夫：农业是本地区发展良好的产业之一。去年，地方预算拨出145亿坚戈用以支持农业。托卡耶夫总统在对本地进行工作访问时明确了“村存款”项目的重要性，并指出国家为农民和中小企业提供最大限度的支持。在该项目框架内，2023-2024年共和国预算拨款190亿坚戈。目前，已批准项目1734个，总价值80亿坚戈。结果，众多小农场接收了21.9万多只家禽，种植了210公顷蔬菜，建造了97个小温室。此外，142家小型乳制品加工厂、75家肉类加工厂、123家糖果和面包店已开始营业。登记私营企业家千余人，新增就业1210个。

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事实上，在当选州长后，我就立即对本地的12个地区进行了走访，考察了各个地区的农场，听取了经营农场的农民的诉求。目前，畜牧业各个领域都有所增长。但也不能不提及养羊业发展中存在的障碍和不足。羊毛的生产利用率仍然较低。此外，本地目前正在尝试实现资助生产建筑材料，并为牲畜皮毛处理寻找投资。地方预算还将积极支持对动物饲料的购买扶持。

记者：接下来我们来谈谈住房和公共服务。人们会希望获得电力、水、煤气等日常需求，以销售舒适的生活。如果您专注于为该地区的人口提供这些需求......

阿斯哈特·沙哈洛夫：总统指示到 2025 年为所有村庄提供高标准的饮用水。本地区 320 个定居点中有 283 个使用集中式饮用水系统。另外 37 个定居点使用水井。去年，拜加宁区阿尔泰巴特尔村、科布达区扎尔赛村、扎里克村、扎纳塔拉普村、奥伊勒的舒巴尔希村建成集中供水管网。这些村庄的总人口是 2285 人。此外，还对3个村的集中供水管网进行了更新改造工作。今年，37个村庄中的15个将拥有中央供水系统。总的来说，本地区300个定居点（93.7%）的总计92.6万人口（99.8%）已经可以享受到高治疗的饮用水供应。我们并不隐瞒阿克托别市住宅区存在问题的事实。为了解决这个问题，我们准备使用距离城市45-60 公里的萨热布拉克和莫伊瑟夫水库的水资源。这里的水可以使用50年。目前，地下水基金已经审核完毕，并已向政府提出建设请求。我们计划今年开始工作。

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记者： 我们有足够的水资源储备吗？

阿斯哈特·沙哈洛夫：城市供水不足，而萨热布拉克和莫伊瑟夫水库将解决这个问题。同时还有“科克吉德”，那里的石油和天然气生产直至2032年都是完全停止的。现在这里有5家公司， 今年当地200个油井的一半已经停止，具体工作将分阶段进行。

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记者：可以谈谈本地区的天然气供应状况吗？

阿斯哈特·沙哈洛夫：去年人口超过6800人的16个村庄通了天然气。总体上，320 个定居点中有 168 个配备了天然气，这意味着超过 88.6 万居民正在受益于天然气。同时，到2024年，将向7个人口为2800人的村庄供应天然气。目前，该地区天然气覆盖率达到95.8%。此外，还为27个村庄的天然气化制定了21个项目估算文件，金额超过213亿坚戈。总体而言，正在建设的天然气主管道“布哈拉-乌拉尔”第三回路将持续向阿克托别市大部分地区、邻近居民点和工业设施供应天然气。成本为434亿坚戈。今年秋季，工程将竣工并投入使用。

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记者：我们来谈谈州首府，即阿克托别市。作为州长，您当然对这里的一切都了如指掌，我们不妨谈谈您计划怎样消除城市中居民反映最强烈的异味消除问题？

阿斯哈特·沙哈洛夫：首先，阿克托别市总体规划将在两个月左右获得批准。最近一次重大变更是在 2015 年进行的。并且在2017-2018年，市区获得了新的地块，使得城市整体面积得到了更大的增加。这个规划将是城市真正的发展路径。城市、居住区、社会设施和基础设施建设将能够实现全面覆盖。关于城市中难闻气味的问题，已经制定了相应的解决方案。民间社会代表、独立专家和国家机构代表参与了其准备工作。文件涵盖了当前环境问题，未来三年将朝这个方向采取有效措施。将新建污水处理厂，以替代落后的污水处理设施。该项目总造价535亿坚戈，由欧洲复兴开发银行资助。目前，该项目的技术经济分析已经完成，并得到了国家专家的肯定结论。建筑和安装工程将于今年开始。

记者：垃圾填埋场的问题是否已彻底解决？用沙子掩埋整个区域是否可以有效防止阴燃现象的发生？

阿斯哈特·沙哈洛夫：阿克托别居民都知道城市旧垃圾填埋场的问题。该垃圾填埋场自 2007 年以来一直接收家庭固体废物。收集了17年的垃圾深达20米。其产生的甲烷气体非常容易被点燃，近年来，特别是在夏季，垃圾填埋场经常发生火灾。去年，我们用土掩埋了42公顷土地，安装了74根管道，使甲烷气体能够逸出。这些措施应能够防止垃圾粘附和燃烧。目前，这些废物正被运往占地18公顷的新垃圾填埋场。

记者：每年都会种植树苗并举办许多活动来绿化阿克托别市，城市内部的绿化水平仍然显得不足。首府会有更多的绿地、休闲公园吗？

阿斯哈特·沙哈洛夫：创建绿地和增加休闲公园数量的问题已提上议程。您可能已经注意到，市中心的几个喷泉出现了故障。它们正在修复中。现在计划开发一个为期五年的阿克托别市综合景观美化项目，这将在公私伙伴关系的基础上实施的。包括在全市18个公园和花坛安装灌溉系统，种植和养护多年生和一年生花卉，每年种植5000棵树，以及对45000多棵树进行复壮、修剪和浇水。该项目正在审查中。每年的费用约为16亿坚戈。目前，预算已考虑拨付9.21亿坚戈。

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记者：让我们回到大规模建设的话题上……我们知道，国家元首在视察阿克托别期间下令修建一座剧院。目前这个方向的工作进展如何？该地区还有哪些大型建设工程正在进行？

阿斯哈特·沙哈洛夫：托卡耶夫总统在阿克托别进行的视察期间，曾参访了地区话剧院大楼并会见了艺术家。鉴于建筑老旧，总统指示应该修建一座新剧院。根据总统的命令成立了一个工作组，其中包括地区戏剧院管理人员、知名艺术家、资深建筑师以及本市从事建筑建设的专家。阿克托别市政府正在处理土地问题，而工作组正在处理剧院项目。在接下来的几天里，我们将让公众了解新剧院的外观和位置。项目预计今年将开工建设，明年投入使用。此外，我们正在考虑在首府建设一座中央体育场的问题。建设剧院将花费约10-150亿坚戈，建造一座拥有3万个座位并满足欧足联要求的体育场则需要50-700亿坚戈。目前，已有5-6家投资商表示了投资的意愿。最主要的是不能给预算造成负担。我们的想法是进一步发展足球运动。随着城市的发展，需求自然会增加。甚至有时门票需求量高达50,000张。如果体育场能容纳3万人左右，那么每个球迷都有机会支持自己喜欢的球队。我们认为票价不会有太大变化，因为投资者同时会承载服务业，还提供 VIP 舱，同时残疾人将能够不受障碍的观看足球比赛。我们深思熟虑并做出理性的决定。我们不仅想在这里举办阿克托别足球俱乐部的比赛，还想在这里举办各种国际比赛。

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记者：歌手迪玛希·库达伊别尔艮是哈萨克人的骄傲，也是阿克托别本地人。每年，粉丝们都会来到歌手的家乡旅游，并在这里互相结识。显然，这是发展旅游业的一种方式。本地有开展相应的旅游线路吗？

阿斯哈特·沙哈洛夫：为促进该地区的旅游业发展而开设了“参观阿克托别”中心。去年年底，作为路演活动的一部分，阿克托别州代表团访问了中华人民共和国的城市（北京和上海）和韩国首尔。本次活动的主题是迪玛希巡演的呈现。活动期间，代表团代表宣传了阿克托别州的旅游潜力，特别是与著名迪玛希的工作和生活相关的旅游线路。迪玛希之旅为阿克托别旅游业的发展做出了巨大贡献。餐馆、酒店和商店可以从游客流量的增加中受益匪浅。这反过来又可以促进该地区的经济发展。

Фото: Александр Павский/Kazinform

如今，很多人对迪玛希的人生故事感兴趣。正如你所说，每年，瑞士、加拿大、挪威、英国、中国等外国的粉丝来到阿克托别，包括他接受教育的学校和音乐学院。专门为他们组织了旨在宣传该地区的游览活动。至于迪玛希本人，本地政府将为他提供一切能够提供的坚定支持。

除了迪玛希之旅外，阿克托别地区还开发了许多其他的旅游业项目。其中包括生态旅游线路12条，这些旅游景点深受本地人和游客的欢迎。还组织了专门针对该地区被视为神圣的历史和文化古迹的旅游路线。与此同时，工业旅游也在发展。阿克纠宾铁合金厂和“AYS”牛奶公司在这个方向很有吸引力。

记者：您在从政前是一名职业运动员。您认为在体育领域应优先考虑哪些方向？该地区应该发展哪种类型的体育运动？

阿斯哈特·沙哈洛夫：一是大力发展奥林匹克体育。有些运动具有我们地区的特色，并且符合我们运动员的特性。它们是：足球、柔道、游泳、古典式摔跤、自由式摔跤、拳击、跆拳道、排球和乒乓球。另外当然是优先考虑我们的民族体育和大众化的非奥运体育。在群众体育方面，国际象棋、桑博、五人制足球、空手道、跆拳道等.

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记者：你现在还在做运动吗？

阿斯哈特·沙哈洛夫：我正打算重新开始运动。赴任以来，有许多问题需要解决，我和同事们用了四个月的时间开展各种讨论和研究，并制订方案。我当然明白锻炼的重要性，过去我作为运动员每天训练时间长达7~8个小时，因此在从政后，停止这种训练对我的心脏反而发生了负面的影响，体重也下降了。

记者：在浏览本地区时，我们发现了许多仍未完工的基础设施项目，这些项目会在今年完工并交付吗？

阿斯哈特·沙哈洛夫：各个县区和乡村的问题，都已经被纳入到了今年的计划当中。相对应的，提出了一些方案，特别是关于道路的建设。许多县和村都缺乏与主干道相连的良好道路，各个地方都需要建设这类长度在20~30公里的支路。为此，我们今年将拨款260亿坚戈来解决这个问题。目前正在处理一些项目的设计概算文件。总的来说，没什么问题时不能被解决的。

记者：期待一切都能得到妥善的解决，感谢您接受采访。

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【编译：木合塔尔·木拉提】