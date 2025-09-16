参议院议长：哈萨克斯坦始终高度重视保护圣地

值得注意的是，这次特别会议由联合国不同文明联盟在世界和传统宗教领袖大会期间专门组织。

阿什姆巴耶夫指出，不同文明联盟在促进各国人民、文化和宗教间对话方面发挥着重要作用。在过去20年间，该组织为预防极端主义、打击宗教歧视和推动和平文化建设做出了积极贡献。他强调，此次特别会议是去年11月在葡萄牙举行的联合国不同文明联盟第十届全球论坛的延续，旨在讨论全人类共同关切的紧迫问题及解决途径。

—哈萨克斯坦人民自古以来就继承了不同文明和宗教的传统，形成了包容和开放的特质。“多元一体”原则已成为我们国家的基本方针。纵观历史，在哈萨克大地上，不同宗教的寺庙和精神场所已和平共存数百年。这些价值观将继续成为我们文化遗产不可分割的一部分。哈萨克斯坦地处东西方交汇，自古就是连接各民族、文化和宗教的桥梁。所有圣地在我国各民族历史中都占有重要地位，是宝贵的精神与文化财富。因此，我们始终高度重视对圣地的保护和维护。-阿什姆巴耶夫表示。

他强调，哈萨克斯坦支持联合国大会2023年通过的关于“促进宗教和文化间对话与宽容、打击仇恨言论”的决议，以及联合国“保护宗教场所行动计划”。

会议期间，来自世界各地的宗教领袖和政治人物就如何协同保障圣地和礼拜场所安全交换了意见。与会者对全球许多地区礼拜场所和圣地面临的日益增长的威胁表示担忧。当下，因宗教不容忍而导致的破坏、亵渎和暴力事件正在增多，这已是不争的事实。这一局势需要国际社会作出迅速而协调的回应。会议呼吁加强宗教组织、国家与国际机构之间的全球伙伴关系，并建立可持续的法律与制度机制，以确保圣地安全。

与会者强调，保护宗教圣地是国际社会共同的责任。会议还指出，世界和传统宗教领袖大会是一个独特的平台，精神与政治领袖在此携手合作，共同弘扬宽容与相互尊重的理念。

【编译：阿遥】