西哈州州长会见辽宁省委书记 双方就深化地方合作交换意见

会谈中，双方高度评价在两国元首战略引领下，哈中永久全面战略伙伴关系和全方位合作持续保持高水平发展。双方指出，近年来两国地方间联系不断加强，特别是在经贸往来和人文交流领域取得积极成果。

许昆林对纳瑞曼·托列哈利耶夫接受邀请来访表示感谢。他表示，双方自去年在江苏省建立联系以来，合作进展顺利并取得积极成效，相信这一伙伴关系未来将持续稳定发展，并结出更多合作成果。

纳瑞曼·托列哈利耶夫表示，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）关于吸引外国直接投资、提升投资吸引力的部署要求，西哈萨克斯坦州近年来积极推进招商引资和经济发展工作，并取得显著成效。

他说：“目前，西哈萨克斯坦州与中华人民共和国之间的战略合作关系不断深化。2025年，我州与中国的贸易额达到1.75亿美元，较2024年增长1.5倍。去年您担任江苏省省长期间，我们曾举行会谈，并就多个领域合作达成共识。目前，相关合作项目正在稳步推进。我相信，未来西哈萨克斯坦州与辽宁省之间也将建立更加紧密和稳定的合作关系。”

纳瑞曼·托列哈利耶夫还介绍了西哈萨克斯坦州的物流优势以及为投资者创造的良好营商环境，并表示愿与辽宁省携手推进更多合作项目落地，实现互利共赢。