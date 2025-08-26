哈萨克斯坦参议院议长会见塔吉克斯坦马吉利西·米利议长

阿什姆巴耶夫欢迎鲁斯塔姆·埃莫马利的到访，并表示塔吉克斯坦是哈萨克斯坦重要的战略伙伴和可信赖的盟友。

参议院议长还指出，得益于两国领导人之间的信任关系，以及他们的共同努力和努力，两国各层级的政治关系已经建立。会谈中，双方指出，两国经济互动正在积极发展，人文联系也正在加强。

- 通过定期的高层会晤和国家元首互访，两国就一系列重要问题达成了共识。塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙于2023年对哈萨克斯坦进行了国事访问。访问期间，双方签署了“同盟合作宣言”。去年，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对塔吉克斯坦进行国事访问期间，双方签署了《同盟关系条约》。这两份文件符合我们兄弟民族的共同利益，并为全面深化两国交往注入了重要动力。在这方面，我们的主要任务是推动有效落实两国元首达成的所有协议。-他说。

双方还强调勒支持两国总统通过议会建立的高水平合作的重要性。在这方面，《双边合作路线图》尤为重要。它涵盖了区域间合作的发展，以及其他广泛议题。值得一提的是，该文件是在杜尚别常设委员会会议上签署的。今天的会议还讨论了在落实路线图所任务框架内开展的联合工作。

- 当前，两国议会关系稳定有序。《双边合作路线图》的通过是两国议会迈向联合行动的重要一步。目前，我们议会间合作委员会，以及为地区议会间合作奠定重要基础的中亚国家议会间论坛正在积极开展工作。举办此类论坛符合本地区各国的利益，有助于有效发挥中亚地区政治、经济和文化潜力。-阿什姆巴耶夫说。

会谈中，双方还讨论了在双边和多边合作所有领域建立建设性对话的重要性，并强调了在克服环境挑战方面应致力于共同利益的问题。在这方面，双方高度重视解决水资源领域问题的具体合作措施、在国际拯救咸海基金框架内开展联合工作，包括建立有效的水资源和能源合作机制。

鲁斯塔姆·埃莫马利则指出，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦在议会间和地区层面的合作正在稳步发展。他高度赞赏哈萨克斯坦致力于在世界范围内发展精神外交的倡议及其大胆举措。他还表示，他有兴趣在所有重要领域加强相互合作。

此外，双方就地区可持续发展、扩大人文联系，以及在即将召开的世界和传统宗教领袖大会框架下开展精神外交等议题交换了意见。阿什姆巴耶夫表示，塔吉克斯坦一直以来全力支持该大会，并对塔吉克学者理事会的积极参与，以及塔方在促进对话、和平与和谐文化方面提供的合作表示感谢。

【编译：小穆】