参议院议长会见伊朗驻哈大使

阿什姆巴耶夫在会谈中指出，近年来哈萨克斯坦和伊朗的全面合作取得了显著进展，两国基于共同价值观的双边关系在诸多领域发展迅速。他还指出，伊朗总统近期对哈萨克斯坦的访问为进一步加强两国关系注入了新的动力。

- 哈萨克斯坦和伊朗之间已建立起高级别、互信的政治对话机制。哈萨克斯坦总统托卡耶夫高度重视加强两国人民之间的友谊和互利关系。去年12月，伊朗总统马苏德·佩泽什基扬对哈萨克斯坦进行了正式访问。两国元首发表了联合声明，并签署了一系列重要文件。此次访问为哈萨克斯坦和伊朗之间的合作发展注入了新的动力。我们的主要任务是为有效落实两国元首层面达成的各项协议做出贡献。-他说。

此外，参议院议长谈到了哈萨克斯坦即将进行的议会改革。他表示，这是大规模政治现代化的必然延续，旨在提高立法活动的效率和质量。

双方还强调了扩大两国议会间联系的重要性，并表示有兴趣交流立法经验。在这方面，双方特别关注了两国议会中友好小组的潜力。

最后，双方还讨论了发展精神外交、在贸易、运输物流、文化人文领域实施联合项目等相关问题。

【编译：小穆】