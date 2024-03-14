马吉利斯议长会见瑞士驻哈大使

马吉利斯议长指出，瑞士是哈萨克斯坦在欧洲的重要政治经济合作伙伴，也是哈萨克斯坦主要投资国家之一。

-在我们两国建交30年的过程中，建立了可靠的政治对话。贸易、经济和投资合作顺利发展，文化和人文联系日益密切。哈萨克斯坦的新经济方向为对外开展业务提供了广阔的机会。在这方面，我们邀请我们的瑞士合作伙伴来到哈萨克斯坦市场。-他说。

霍沙诺夫向瑞士大使介绍了哈萨克斯坦总统的倡议下政治实施的政治改革进程。

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大使一致认为，应充分发挥哈萨克斯坦与瑞士在经济、科技、环境教育等领域的合作潜力。他表示，议会间合作对加强两国关系发挥着重要作用。

在此背景下，各方同意与下议院和全国委员会建立的议会友好团体以及政党委员会和派别合作。大使提出了两国代表密切合作的一些方向，包括农业、水利、物流和教育。

-瑞士以其双元制教育体系而闻名，可以培养高度专业的技术人员。我们的经验对哈萨克斯坦有用。-萨尔曼·巴勒说。

【编译：小穆】