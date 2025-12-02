曼格斯套州州长会见格鲁吉亚大使 商讨交通物流与投资合作

在会谈中，州长科伊勒拜介绍了曼格斯套州的投资潜力。他表示，地区的地理位置、交通基础设施及良好的投资环境，为推动双边合作提供了重要条件。

科伊勒拜指出，曼格斯套是哈萨克斯坦的工业中心之一，州政府愿与格鲁吉亚在石油天然气、交通物流、旅游、加工工业和农工领域推进互利合作。他特别强调，双方可在扩大里海跨境运输潜力方面开展联合项目。

会谈中，双方重点讨论了通过里海实施库雷克港—阿利亚特港（阿塞拜疆）方向的常态化海上轮渡航线项目。

根据“格鲁吉亚工业集团”（Georgian Industrial Group）的倡议，该项目正在推进中。计划在2026年上半年投入两艘轮渡运营，并在2027年将船队规模扩大至6艘。届时，轮渡运输能力将显著增强，有助于提升跨里海货运量、推动港口基础设施发展，并强化“跨里海国际交通走廊”的整体效率。

大使迪亚萨米泽在发言中表示，格鲁吉亚愿进一步加强与哈萨克斯坦的合作，尤其是在交通运输、物流及旅游等领域，并期待与曼格斯套州开展更深层次的伙伴关系。

数据显示，2025年1—10月，曼格斯套州与格鲁吉亚之间的双边贸易额达190万美元。目前，州内共有51家带有格鲁吉亚资本参与的企业在运营。

【编译：达娜】