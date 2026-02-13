克孜勒奥尔达州州长会见印尼大使 探讨锂资源与产业投资合作

努尔勒别克·纳勒巴耶夫表示，哈萨克斯坦与印度尼西亚在相互尊重、和平与合作基础上保持稳定发展势头。在两国元首支持下，双边关系持续深化。

他指出，随着全球对锂离子电池需求快速增长，包括印尼在内的多国正系统推进电池产业发展。位于咸海地区的东、西咸海区块以及扎克斯克利什盐矿（Zhaksykylish）已开展锂资源勘探工作。未来计划进一步开展地质调查，研究高效且环保的锂开采方式。

州政府认为，该项目一旦落地，将为区域经济吸引投资、创造就业岗位并提升工业潜力。官方强调，将以负责任方式开发利用自然资源。

除能源与矿产合作外，州方还提议加强文化与教育领域合作，包括学生与专业人才交流、联合培养计划以及技术人才培训等。对于有意投资的企业，地方政府将提供全流程支持。

目前，克孜勒奥尔达州已形成较为稳定的投资环境。近三年来，区域经济累计吸引投资约2万亿坚戈，其中2025年投资额超过7740亿坚戈。

为实现经济多元化目标，未来三年内该州计划实施总额约1.9万亿坚戈的48个投资项目，预计创造10308个就业岗位。今年拟启动21个项目，总投资额约1000亿坚戈。

州方还向印尼方面推介了35个优先领域潜在投资项目。当地已建成6个工业区，总面积超过300公顷，并设立占地550公顷的“科尔库特·阿塔”特别经济区，为新项目落地提供配套基础设施保障。

印尼驻哈大使表示，愿意进一步拓展双边合作关系。双方认为，此次会晤有望为新的投资项目与合作倡议奠定基础。

【编译：达娜】