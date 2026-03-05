曼格斯套州州长会见英国驻哈萨克斯坦大使

会谈中，双方重点讨论了投资项目、交通物流、基础设施建设、能源及生态保护等领域的合作问题。

科伊勒拜在会上介绍了曼格斯套州的经济发展情况，并强调该地区在跨境运输和物流体系中的重要地位。他指出，阿克套海港和库雷克海港为地区对外贸易和运输提供了重要支撑，曼格斯套州在跨里海国际运输走廊框架下具有重要战略意义。州长还表示，近年来上述领域持续保持增长态势，当地政府将依法为投资者提供必要支持。

科伊勒拜表示：“曼格斯套州具备实施投资项目的良好条件。希望与英国企业建立长期、互利的合作伙伴关系。”

英国驻哈萨克斯坦大使萨莉·阿克斯沃西则高度评价曼格斯套州的经济潜力，并表示愿在交通物流、能源、信息技术、教育以及高新技术等领域进一步深化合作。

数据显示，2025年曼格斯套州与英国之间的对外贸易额达到260万美元。目前，共有40家英国资本参与的企业在该地区不同行业开展经营活动。

【编译：达娜】