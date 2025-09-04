马吉利斯议长会见蒙古国大呼拉尔主席

会谈中，双方讨论了加强议会间关系的问题，并签署了合作备忘录。

- 我们两国关系正在快速发展。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统去年对蒙古国的国事访问成果丰硕。在两国领导人的共同努力下，两国关系已提升至战略伙伴关系的水平，并签署了11份涵盖各个领域的文件。我相信，今天签署的两国议会合作备忘录将使我们的伙伴关系更上一层楼。-霍沙诺夫说。

蒙古国国家呼拉尔主席则指出，双方在数字化、人工智能发展、生态和农业等领域的立法经验交流方面有着浓厚的共同兴趣。

在讨论议会间合作发展问题时，双方同意加强友好小组的工作，并鼓励在各部门委员会框架内开展定期对话。双方还提出了在各国议会联盟和欧安组织议会大会等多边论坛上进一步合作的问题。

此外，双方还探讨了在旅游、人才培训和技术开发等领域加强合作，以促进两国经济合作的机遇。

最后，双方签署了哈萨克斯坦议会下院与蒙古国国家大呼拉尔之间的合作备忘录。根据备忘录，双方承诺在各自职权范围内，加强和促进哈萨克斯坦与蒙古国在政治、经贸、科技、社会文化、人道主义等领域的合作，以及在经济数字化、创新发展和推广方面的合作。同时，双方还签署了关于东哈萨克斯坦州与科布达（科布多）州建立友好合作关系的备忘录。

【编译：小穆】