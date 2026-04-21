马吉利斯议长霍沙诺夫会见蒙古国总统呼日勒苏赫

霍沙诺夫在会谈中祝贺呼日勒苏赫获得由哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫授予的最高国家荣誉——金鹰勋章，以表彰其为推动哈蒙关系发展作出的贡献。

霍沙诺夫表示，蒙古国是哈萨克斯坦在亚洲值得信赖的重要伙伴。两国人民之间拥有源远流长的历史联系，近年来双边关系持续深化。尤其是托卡耶夫总统2024年对蒙古国进行国事访问后，双方关系提升至战略伙伴关系水平，开启了哈蒙合作新阶段。此次呼日勒苏赫总统回访，将进一步巩固两国伙伴关系。

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霍沙诺夫向蒙古国总统介绍了哈萨克斯坦在通过新宪法后持续推进的政治改革实施进展，并表示，总统已宣布今年8月为议会选举期，选举结束后将组建一院制议会——库鲁尔泰。

双方一致认为，应进一步加强两国议员友好小组及专业委员会之间的交流合作，并深化立法经验互鉴，特别是在数字化建设和新技术发展等领域拓展合作空间。

呼日勒苏赫对哈萨克斯坦通过新宪法以及即将推进的议会改革表示祝贺。他表示，哈萨克斯坦是蒙古国在中亚地区最亲近的伙伴之一，也是连接地区国家的重要桥梁。相信此次访问将进一步巩固两国友谊与互利合作，并为议会外交及新的联合项目开辟更广阔前景。

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双方还就加强经贸合作、交通物流联通及人文交流等议题进行了讨论。

【编译：达娜】