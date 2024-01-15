参议院议长会见欧盟委员会副主席

会谈中，双方就进一步加深双边合作问题进行了讨论。阿什姆巴耶夫指出，欧盟是哈萨克斯坦的战略合作伙伴，哈方高度重视双边合作关系发展。

-去年，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和欧洲理事会主席夏尔·米歇尔指出了双边合作关系的有效发展。我们的议员们也积极参与“哈萨克斯坦-欧盟”议会合作委员会的工作。哈萨克斯坦参议院有意进一步振兴与欧洲的议会间关系，继续就共同关心的问题进行定期、实质性对话。-阿什姆巴耶夫说。

此外，哈萨克斯坦参议院议长就托卡耶夫总统的倡议下展开的大规模政治改革进程进行了介绍。

-我国全面致力于保护人权，并正在朝这个方向积极进行改革。去年12月8日，托卡耶夫总统批准了确保人权和合法性领域的最新行动计划。它涵盖了从性别平等到职业安全与健康等一系列举措。这体现了我们不断提高和维护人权领域国际标准的愿望。在此，我们要感谢欧盟对我国开展的全面改革方案的持续支持。-他说。

双方在会谈中还就进一步扩大经贸和投资，其中推动跨里海国际运输线发展问题进行了讨论。阿什姆巴耶夫指出了实现可持续发展和落实上述联合行动的重要性。

欧盟委员会副主席指出了哈萨克斯坦实施改革方向的有效性，并表示有意进一步加强全面关系。

【编译：小穆】