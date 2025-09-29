哈参议院议长会见意大利总统

会谈中，双方讨论了加强两国合作和进一步加强议会间互动的重要性。

参议院议长对意大利代表团表示感谢，并指出，自两国建立合作关系以来，双方建立了相互信任的政治对话，经贸和投资关系也取得了成功发展。双方还指出，文化和人文交流也得到了拓展。会谈中指出，此次历史性访问将为哈萨克斯坦和意大利加强战略关系注入新的动力。

- 过去几年，哈萨克斯坦与意大利的合作硕果累累。值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫去年1月对意大利的正式访问，以及意大利总理乔治亚·梅洛尼今年5月对阿斯塔纳的访问，都取得了丰硕成果。我相信，这些接触，以及您今天的访问，将进一步加强两国间高水平的互动与合作。-阿什姆巴耶夫说。

双方还强调了加强议会间关系的机制，包括在哈萨克斯坦-意大利友好小组框架内交流立法经验和开展互动。

此外，双方还注意到意大利与中亚合作的快速发展。双方特别讨论了在阿斯塔纳举行的首届中亚-意大利峰会及其成果，这些成果为双方在各个领域开展多层次合作奠定了基础。

哈萨克斯坦参议院议长还强调了发展精神外交的重要性。他感谢意大利精神领袖为实现世界和传统宗教领袖大会设定的目标所做出的巨大贡献。阿什姆巴耶夫指出，教宗方济各首次访问哈萨克斯坦不仅对哈萨克斯坦，而且对整个地区都具有重要意义。

意大利总统高度赞赏哈萨克斯坦的社会经济和政治改革，并表示有兴趣进一步加强两国合作。

【编译：小穆】