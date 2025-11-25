突厥斯坦州长会见中国大使 双方有意在多领域开展新项目

会晤期间，阔谢若夫指出，韩春霖大使此访将为哈萨克斯坦和中国之间战略伙伴关系的进一步深化作出重要贡献。他提到，两国元首在2025年9月共同发起的“新黄金30年”倡议，正在为地区间的新项目打开更广阔的空间。

—突厥斯坦州与中国多个省份之间的合作近年来发展迅速。通过州代表团对中国的访问，我们与陕西、河南、湖北和黑龙江等省人民政府签署了建立友好省州关系备忘录。这些文件为加强贸易经济、文化人文和投资联系注入了新的动力。目前，突厥斯坦州正在落实多项有中国投资者参与的大型项目。我们愿继续推动新项目落地，拓展新的合作伙伴关系。-阔谢若夫说。

目前，突厥斯坦州正与中国投资者推进多项合作，包括建设纺织产业集群、明胶和油类成分生产厂、蔬菜烘干及加工企业、300兆瓦太阳能电站、视频监控设备生产线、地板覆盖物生产以及布料和牛仔布制造项目。这些举措将提升地区工业潜力，为创造就业、扩大出口和发展高科技产业奠定基础。

Фото: gov.kz

韩春霖大使对突厥斯坦州的发展势头给予积极评价，并表示将继续推动双方伙伴关系发展。他特别指出，在农产品深加工、物流、“绿色经济”等领域存在巨大的投资空间。

阔谢若夫强调，突厥斯坦州为投资者提供了有利条件。该州现有工业园区总面积达2397公顷，另有占地4414公顷的图兰经济特区，园区均配备完善的基础设施，并提供税务和通关优惠。同时，州内还在建设小型工业园，以加快新项目的启动。

会晤结束时，双方表示有意在农业、工业、加工业、物流和旅游等领域实施联合项目。相关工作将按此方向继续推进。

【编译：阿遥】