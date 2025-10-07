阿克托别州州长会见中国驻哈大使

双方就深化双边合作前景、推进联合投资项目以及在工业、能源和基础设施等领域的协作进行了讨论。州长指出，哈中两国基于友好、睦邻和互信原则建立的战略伙伴关系正处于高水平。

“阿克托别州愿进一步扩大与中国企业的合作。我们认为双方在工业、能源和基础设施发展方面拥有巨大潜力。我相信此次访问将开启我们合作的新阶段。”——阿斯哈特·沙哈洛夫表示。

会谈中，双方特别关注哈萨克斯坦总统国情咨文中提出的重点任务落实情况。沙哈洛夫强调，落实总统关于扩大国际经济合作、吸引投资和推动工业现代化的指示，是阿克托别州未来发展的优先方向之一。

根据今年前七个月的数据，阿克托别州与中国的贸易额达5.365亿美元。目前，双方在该地区正在实施6个投资项目，包括尿素生产气化工综合体建设、铜精矿加工厂、 水泥生产项目、风力发电站建设等重点项目。

中国驻哈大使韩春霖感谢阿克托别州领导的热情接待，并指出该地区在推动哈中经贸关系发展方面具有巨大潜力。

会谈最后，双方重申将继续落实有利于两国可持续发展和繁荣的互利合作项目，并进一步深化各领域伙伴关系。

【编译：达娜】



