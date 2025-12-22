克州州长会见中油国际高层 强调新区块勘探和保障员工薪酬权益

据克孜勒奥尔达州政府新闻办公室消息，会见中，双方回顾了此前合作取得的成果，并就下一阶段合作规划交换了意见。

纳勒巴耶夫表示，中油国际不仅在哈萨克斯坦油气行业中发挥着重要作用，也为克孜勒奥尔达州社会经济发展作出了积极贡献。对州政府而言，保持就业岗位稳定、引入现代先进技术以及负责任地对待生态环境问题，始终是工作的重点方向。

目前，该公司依据现有10份合同，在南图尔盖盆地多个矿区开展油气开采。鉴于大部分矿区已进入开发后期、剩余储量开采难度不断加大，纳勒巴耶夫指出，公司不仅应进一步挖掘现有合同区块潜力，也应启动对新意向区块的勘探工作。

他强调，近期阿伊旦石油、西部克孜勒奥尔达以及ҚуатАмлонМұнай等石油公司员工多次对薪资水平和劳动条件表示不满。州政府的首要任务是采取有效措施改善民生，防止社会矛盾激化。为此，希望公司集团切实采取措施，进一步提升员工劳动待遇。

在能源安全议题上，纳勒巴耶夫指出，为降低天然气短缺风险，政府正加快推进气田开发工作。鉴于该问题事关民生保障，州长建议公司研究从其他企业气源接入天然气管道项目的可行性。

此外，纳勒巴耶夫还就绿色能源转型问题进行了说明。他表示，目前克孜勒奥尔达州正积极发展可再生能源，已有9座光伏电站投入运行，总装机容量达89兆瓦。近期还计划新建7座光伏电站和2座风电场，并建议公司集团将可再生能源项目纳入重点关注范围。

陈大有在会谈中表示，支持哈方提出的相关建议，并愿积极推动有关问题的解决。

据介绍，中油国际旗下目前共有6家企业在克孜勒奥尔达州从事油气田开发业务，分别为：哈萨克斯坦石油库姆阔勒资源公司、图尔盖石油公司、KazGerMunai石油公司、阔勒詹公司、图兹阔勒石油天然气运营公司以及ПКВИ克孜勒奥尔达分公司。

【编译：阿遥】