克孜勒奥尔达州州长会见中国公司代表 探讨油气增产新技术

会谈中，双方重点讨论了在区域内油气田，尤其是成熟油田中应用先进技术、提高采收率的可行性方案。捷贝通公司被认为是中国在油气增产技术领域具有代表性的高科技企业之一，业务涵盖新井压裂、酸化处理，以及老油田提高采收率等方向。

据了解，该公司可提供多项高效且相对环保的技术解决方案，包括纳米乳化添加剂、创新型水力压裂液、全溶解桥塞以及化学示踪剂等。这些技术已在中国多个大型油田投入使用，并取得较为显著的生产效果。

为拓展中亚市场，捷贝通公司于2021年在克孜勒奥尔达州设立了子公司，主要任务是将中国成熟的油气开采技术与哈萨克斯坦的地质条件相结合，推动本地化应用。

此外，捷贝通方面还提出多项合作设想，包括与哈萨克斯坦国家油气企业共同成立油服公司，与科研机构联合建设实验室，并组织哈方专业人员赴中国科研中心和生产基地实地学习，以直观了解相关技术在实际生产中的应用成效。

相关方认为，捷贝通的技术方案有助于在新井及在产井中提升产量、提高原油采收率，为哈萨克斯坦油气行业的稳定、高效发展提供技术支撑。

【编译：达娜】