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    18:14, 26 9月 2023 | GMT +6

    马吉利斯副议长会见中国人大外事委员会副主任

    马吉利斯副议长会见中国人大外事委员会副主任
    图片：parlam.kz

    哈萨克国际通讯社讯）据马吉利斯（议会下院）消息，哈萨克斯坦议会下院副议长阿尔伯特·罗德25日会见到访的中国第十四届全国人大常委会委员、外事委员会副主任郝平一行。

    消息称，马吉利斯外交事务、国防和安全委员会主席阿依古勒·库斯潘和委员会议员出席了会谈。

    马吉利斯副议长欢迎中国立法机构代表团的访问。他同时指出，两国建交以来，双边合作关系达到了前所未有的水平。

    马吉利斯副议长会见中国人大外事委员会副主任
    图片：parlam.kz

    阿尔伯特·罗德表示，“一带一路”倡议10周年之际，两国合作关系发展具有巨大潜力。

    马吉利斯外交事务、国防和安全委员会主席表示，两国立法机构之间的定期沟通发挥着特殊作用。

    -对我们来说，维护我们的安全和主权是最重要的。在此背景下，中国人民的支持非常重要。两国领导人正在全力发展双边合作，并加强全面战略伙伴关系和牢不可破的友谊。去年，中国国家主席习近平选择哈萨克斯坦疫情后的首次外访国家，向国际社会展现了我们两国之间的高水平伙伴关系和相互合作。-阿依古勒·库斯潘说。

    马吉利斯副议长会见中国人大外事委员会副主任
    图片：parlam.kz

    中国人大外事委员会副主任表示，中方高度赞赏哈萨克斯坦政治开展的政治和经济改革进程，其中包括税收改革和投资保护举措等。

    -两国立法机构应积极交流经验。解决和预防问题、坚决维护国家主权的法律工具将得到强化。中方愿加大在双边问题上的相互支持。-郝平说。

    会谈中，双方就进一步推动哈中友谊合作达成了共识。

    马吉利斯副议长会见中国人大外事委员会副主任
    图片：parlam.kz

     

    标签:
    议会下院 哈萨克斯坦 外交 议会 哈萨克斯坦与中国
    Мұхтар Мұрат
    编译
    Мұхтар Мұрат
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