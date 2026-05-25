马吉利斯议长霍沙诺夫会见中国全国人大常委会委员长赵乐际

会谈开始时，霍沙诺夫首先就中国山西省煤矿瓦斯爆炸事故造成重大人员伤亡，向赵乐际及中国人民致以深切慰问，并祝愿伤者早日康复。

Фото: пресс-служба Мажилиса

赵乐际此次应霍沙诺夫邀请访问阿斯塔纳。霍沙诺夫在欢迎致辞中强调了此次访问的重要意义，并指出，中国始终是哈萨克斯坦的友好邻邦和可靠合作伙伴。

—当前，中国保持强劲发展势头，是世界主要经济体之一，也是国际政治中的重要参与者。对哈萨克斯坦而言，发展对华永久全面战略伙伴关系具有重要意义。当前，两国关系已经迈入新的“黄金30年”。这一成果离不开两国元首的共同推动，也体现了双方深厚友谊与密切交往。去年，两国元首举行了两次会晤，每一次对话都为哈中关系深入发展注入了新的动力，—霍沙诺夫表示。

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霍沙诺夫指出，在两国元首的战略引领下，哈中两国议会正积极推动各领域可靠伙伴关系不断深化。目前，双方各层级合作机制持续完善，立法经验交流日益频繁，哈中议会友好小组工作也保持高度活跃。

谈及双边合作时，霍沙诺夫表示，两国党际交流近年来发展迅速，为进一步巩固战略伙伴关系发挥了积极作用。

霍沙诺夫还重点介绍了哈萨克斯坦当前的立法工作，并提到2026年被确定为哈萨克斯坦“数字化与人工智能年”。他说，为落实哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统提出的未来三年“数字化国家建设”战略目标，议会通过了《人工智能法》及《数字法典》。哈方议员也高度重视借鉴中国作为全球数字化强国的发展经验。

赵乐际对哈萨克斯坦全民公投成功举行及新宪法顺利通过表示祝贺，并表示相信，在托卡耶夫总统领导下，建设“公正的哈萨克斯坦”目标一定能够实现。他同时预祝哈萨克斯坦即将举行的库鲁尔泰（一院制议会）选举取得圆满成功。

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赵乐际强调，中方愿同哈方一道努力，把两国领导人达成的重要共识转化为更多造福两国人民的务实合作成果，持续巩固双方传统友谊与高水平互信。

此外，双方还就投资、能源、贸易、物流及人文交流等领域的立法支持与合作问题深入交换了意见。