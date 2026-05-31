俄罗斯延长欧亚经济联盟国家部分商品简化通关政策至2026年8月底

（哈萨克国际通讯社讯）据俄罗斯媒体报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署法令，将针对欧亚经济联盟（EAEU）成员国部分进口商品实施的简化通关和标识管理措施延长至2026年8月31日。

相关法令已在俄罗斯官方法律信息门户网站公布，并自今年5月30日起正式生效。

根据现行规定，俄罗斯境内法人和个体经营者从欧亚经济联盟成员国进口部分商品时，无需提交证明商品属于联盟原产地的相关文件。

与此同时，这些商品在入境时也可暂不执行强制标识要求。

不过，相关货物必须运送至海关监管下的临时仓储设施。

在仓储期间，商品需按照俄罗斯法律规定完成强制标识及其他必要信息录入程序。

完成上述手续后，市场经营主体还需向俄罗斯消费者权益保护和公益监督局（Rospotrebnadzor）通报商品进入市场流通的情况。

据了解，这项特殊管理机制于2026年4月作为临时措施正式实施，原定有效期截至2026年5月31日。

此次签署的新法令将其适用期限进一步延长至2026年8月31日。

另据此前消息，俄罗斯自6月1日起开始实施货物等待确认系统（SPOT）。

根据新规定，通过公路运输方式向俄罗斯运送货物的收货方，需提前办理运输相关文件并获取专属二维码（QR码）。

运输车辆驾驶员须随车携带该二维码，并在监管部门要求时出示查验。