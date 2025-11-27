哈萨克斯坦总检察长赴阿联酋进行工作访问

在会谈中，双方重点讨论了扩大部门间合作、加强国际安全等前景性议题。阿斯洛夫在发言中指出，哈萨克斯坦与阿联酋正面临相似的现代安全挑战，强调两国在打击犯罪、维护法治和社会秩序方面深化合作的重要性。

此外，哈萨克斯坦总检察长还就刑事司法领域的双边合作议题进行了讨论，包括引渡在逃嫌疑人、刑事案件司法协助以及追缴非法转移资产等方面的合作。

今年，阿联酋已向哈萨克斯坦移交了9名涉嫌实施贪利和暴力类犯罪的在逃人员。

访问期间，阿联酋司法部向哈方代表团介绍了其在减少政府机构内部官僚环节、提高向公民提供公共服务质量方面所采取的举措。

双方表示，将继续深化合作，强调保持常态化信息交流、推动联合行动以提升打击犯罪效率的重要性。

会谈结束后，双方对当前的合作水平给予积极评价，并明确了未来进一步扩大与强化合作的方向。

【编译：达娜】