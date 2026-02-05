哈萨克斯坦副总检察长建议进一步明确新宪法草案第18条表述

据乌穆尔阿里耶夫介绍，委员会已收到多项针对宪法草案第18条的修改建议。法律界人士及相关专家认为，该条款在立法技术层面仍有进一步完善的空间。

—该条第2款规定，“未经法院许可，不得对任何人进行超过法律规定期限的拘留”。这一原则从总体上看完全正确，但在俄文译文中，“超期拘留”这一核心概念未能得到准确体现，-他说。

乌穆尔阿里耶夫指出，因此，部分法律专家担忧，现有表述可能被误解为“在未获得法院裁决之前，严禁对嫌疑人采取任何拘留措施”。

—如果仅从目前的部分字面含义来看，确实存在产生歧义的风险。然而显而易见的是，针对谋杀及其他危害社会的严重犯罪，执法行动必须分秒必争。及时制止犯罪、立即隔离嫌疑人，是执法机关最基本的职能之一。只有在完成初步留置后，法院才会介入，并就是否采取逮捕及羁押措施作出裁决。这是通行的国际惯例。宪法的每一项准则都应当清晰、易懂且无歧义。因此，我建议从立法技术的角度，对该条款进行重新审视和细化，-乌穆尔阿里耶夫强调。

与此同时，乌穆尔阿里耶夫对委员会近期开展的大量工作给予了高度评价。

—最重要的是，此次宪法草案的讨论并非闭门造车，而是广泛吸纳民意。每一项准则的修订，都紧紧围绕国家的长期稳定与民众的未来福祉，-他说。

【编译：阿遥】