美防长：美军在西半球启动“南方之矛”行动

赫格塞思在社交媒体上说，行动将由“南方之矛”联合特遣部队和美军南方司令部领导，旨在保护美国国土免遭毒品侵害，“清除西半球的‘毒品恐怖分子’”。赫格塞思没有透露更多信息。

美国国防部发布消息说，13日早些时候，国防部五角大楼两个主要入口原有铜牌匾被拆除，换上刻有“战争部”的新铸牌匾。

美国有线电视新闻网援引4名消息人士的话报道说，美国总统特朗普本周听取了有关在委内瑞拉境内开展军事行动各种方案简报，但尚未决定下一步行动方案。报道说，特朗普“仍在权衡扩大军事行动的风险和收益”。

美海军11日发布公报称，“杰拉尔德·R·福特”号航母打击群已抵达拉美周边水域，但公报未发布其具体位置。近期，美国以“缉毒”为由，在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰。9月初以来，美军已在加勒比海和东太平洋击沉至少20艘美方所谓“贩毒船”，造成至少80人死亡。而美国缉毒署近年报告显示，委内瑞拉并非流入美国毒品的主要来源地。委内瑞拉政府多次指责美国意图通过军事威胁在委策动政权更迭，并在拉美进行军事扩张。