马吉利斯议长召开主席团会议

全体会议期间，议员们将审议《行政违法法典》修正案，以及关于国家特别机关活动的立法草案进行一读审议。这些相关法律草案旨在完善部门立法。其条款旨在提高国家安全保障机构的活动效率，消除执法实践中发现的法律漏洞，并使相关规范与现行法律保持一致。

此外，议员们还将审议哈萨克斯坦与国际货币基金组织关于高加索、中亚和蒙古地区能力发展中心的谅解备忘录。该文件于2024年10月23日在华盛顿签署，规范了位于阿拉木图的该中心的工作。该中心的各项计划旨在帮助受益国（哈萨克斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）建立强大的机构，并提升政府官员在宏观经济分析、货币和预算政策、金融监管和监督以及宏观经济统计方面的专业技能和能力。

此外，全体会议还计划通过《哈萨克斯坦共和国海关法规法典》的修订，以及对2014年5月29日签署的《欧亚经济联盟条约》的修订。

【编译：小穆】