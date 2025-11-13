阿克莫拉州州长：明年阔什市将开建新电力变电站

州长在国家新闻发布中心举行的发布会上介绍地区社会经济发展情况时指出，今年共有6个总长度达165公里的电力线路项目投入实施，覆盖卡拉五特克勒（Қараөткел）、阿克莫尔（Ақмол）、卡拉扎尔（Қаражар）、贾勒特尔科尔（Жалтыркөл）、吉别克卓勒（Жібек жолы）等村镇以及阔什市。这些线路将有效缓解电力供应不足的问题，为首都周边超过3万名居民提供稳定电力。

与此同时，为进一步解决阔什市的电力短缺，三座变电站的设计工作已接近完成，其中包括对“Severnaya”（北部）和“Garden Village”（花园村）两座现有变电站的升级改造，以及名为“扎纳特”的新变电站建设，该项目计划于2026年正式开工。

阿赫梅特詹诺夫补充称，这些变电站建成后将为9个住宅小区提供稳定可靠的供电。

此外，明年阔克舍套市还计划启动两座新变电站的建设项目，以进一步提升区域能源保障能力。

【编译：达娜】