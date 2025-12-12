市长：今年阿斯塔纳将实施55个投资项目 创造约3600个就业岗位

哈斯姆别克日前在其Instagram账号上介绍了阿斯塔纳正在推进的投资项目情况。

市长指出，目前阿斯塔纳正积极吸引私人投资，涵盖社会基础设施以及加工制造业、交通、物流等多个领域。2025年，全市投资项目数量将达到55个，投资总额约为3000亿坚戈，上述项目有望带动约3600个就业岗位。

他介绍，在近期举行的投资总部会议上，市政府审议了多项投资方提出的项目建议，包括水疗综合体、批发物流中心以及火电站粉煤灰再加工装置建设项目。这些项目的投资规模约为315亿坚戈，预计将新增400多个就业岗位。

此外，会议还讨论了多功能体育健身与康复中心建设项目，以及开设生产模块化结构、采血用真空系统（真空采血管）、铜缆、玻璃纤维套管和聚合物复合涂层等产品的工厂的可行性。

哈斯姆别克表示，市政府将持续定期召开区域投资总部会议，为投资者提供全方位支持，营造良好的营商环境。

【编译：达娜】