市长：阿斯塔纳人口2035年可能达到240万

据市长介绍，更新后的总体规划预计将在未来两到三个月内获得通过。该文件涵盖了与人口增长相关的社会设施和日常生活所需基础设施建设等问题。

- 我们目前正在更新城市总体规划，计划在2-3个月内通过。根据总体规划，预计到2035年，阿斯塔纳的人口将达到230万至240万。因此，我们正在为此时期准备必要的基础设施。规划中涵盖了日常生活所需的所有社会设施和基础设施。-他说。

Фото: Дияр Бексұлтанов

杰恩斯·哈斯姆别克指出，首都阿斯塔纳的常住人口已达170万人。此外，每天从周边地区涌入阿斯塔纳的人数超过20万人。

- 目前，阿斯塔纳市常住人口已达170万。此外，还有大量人口每日涌入。来自阔什市、塔拉普克尔、霍杨德、阿尔沙勒、努拉区及其他村庄的人口超过20万。仅阔什市一地，每日就有6-7万人通勤。此外，还有约10万人未登记在册，在阿斯塔纳市生活和工作。因此，每天约有200万人涌入阿斯塔纳。-他说。

Фото: Дияр Бексұлтанов

市长也谈到了首都的饮用水问题。据他介绍，目前该市不存在缺水问题，并且已经建立了一个可供使用数年的储备水库。

- 此前，出现了饮用水短缺问题。我们现在拥有充足的水量，足以维持数年之久。我们已建成第三座抽水过滤站。该项目可保障未来3-4年的供水。此外，一项新项目也已启动。一条从萨特帕耶夫-额尔齐斯-卡拉干达运河引水的输水管道正在铺设中。该项目将于2028-2029年完工。届时，该市将拥有第四座抽水站。项目启动后，未来10年的供水将绰绰有余。水资源问题将得到彻底解决，不存在缺水问题。然而，此类基础设施的建设对于保障供水至关重要。-他说。

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【编译：小穆】