总检察长：上半年犯罪率下降11% 网络诈骗减少9%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总检察长别热克·阿斯洛夫在其X社交平台账号上发文表示，在新宪法通过后持续推进大规模法律改革的背景下，哈萨克斯坦执法机关的工作方式也在发生变化。

别热克·阿斯洛夫指出，如今仅在犯罪发生后作出反应已经不够。执法机关的共同任务是提前防范威胁、消除违法犯罪诱因，并切实保障公民权益。

- 正是基于这一目标，我们成立了犯罪威胁和公共安全风险预测中心。这是执法体系从事后应对向犯罪早期预警转变的重要工具之一。

该中心全天候分析犯罪形势，识别潜在威胁和高风险区域，预测相关风险并制定具体预防措施。同时，中心还对境外相关信息进行监测，以发现新型犯罪威胁及作案方式，并将分析结果用于地方层面的具体决策。

总检察院联合内务部和各地区地方政府，利用人工智能和无人机技术识别出360多个潜在高风险地点。有关地区随后加强巡逻，并新增约4000处照明设施和超过3500个视频监控设备。

数据显示，2026年上半年，哈萨克斯坦全国犯罪率下降11%，谋杀、抢劫、抢夺、敲诈勒索、盗窃以及街头犯罪案件数量均有所减少。

在打击毒品犯罪方面，“网络监督”系统已屏蔽1万条涉嫌宣扬毒品的信息，其中包括超过6000个毒品销售平台。

别热克·阿斯洛夫表示，在检察机关与警方协作下，已有超过46.4万个“跑分”账户被冻结，超过26亿坚戈毒品犯罪收益被查封。近年来持续增长的网络诈骗案件数量也首次出现下降，降幅达到9%。

此外，执法机关与“哈萨克电信”公司联合拦截了超过100万通可疑电话，并捣毁12个境外诈骗呼叫中心。

在阿斯塔纳，由检察机关推动、依托通信运营商建立的反诈骗呼叫中心曾及时拦截一通诈骗电话。当时，一名76岁老人正准备向诈骗分子交付2100万坚戈，相关资金最终得以保住。