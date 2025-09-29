哈萨克斯坦延长粮食生产和出口支持措施至2026年

延长的支持措施旨在提高粮食物流效率，减轻市场参与者的财务负担，并促进哈萨克斯坦农产品出口。

根据规定，政府对部分出口运输费用进行补贴，涵盖以下过境方向：

经俄罗斯境内前往亚速海、黑海和波罗的海港口；

经俄罗斯、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚境内前往波罗的海港口；

经俄罗斯境内运往拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚；

经阿塞拜疆和格鲁吉亚境内前往黑海港口；

经土库曼斯坦境内运往阿富汗；

经土库曼斯坦境内运往伊朗；

经中国境内前往东南亚国家；

经俄罗斯境内运往阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚。

补贴金额根据出口方向不同，每吨粮食在2万至3万坚戈之间。

据农业部数据显示，截至2025年9月15日，项目运营方哈粮公司（Prodkorporaciya）已向粮食生产商和出口商支付191亿坚戈，用于补偿82.84万吨小麦的运输费用，共收到553份补贴申请。出口总量达120万吨，金额28.2亿坚戈。其中，出口至阿塞拜疆占比43%，波罗的海国家占30%，经波罗的海和黑海港口占16%，阿富汗和格鲁吉亚分别占6%和5%。

在2024—2025农业年度，出口补贴计划不仅促进了小麦出口增长，还提升了哈萨克斯坦粮食在国际市场的形象。

2025年前八个月，哈萨克斯坦出口粮食约1280万吨，在保持中亚和里海地区传统市场的同时，还拓展了新市场。摩洛哥、阿尔及利亚、越南，以及比利时、波兰、葡萄牙、挪威和英国等欧洲国家，成为新一批买家。

过去，国际市场主要将哈萨克斯坦与硬质和高蛋白小麦联系在一起，而如今标准软质小麦的出口量显著增加，其质量也得到了进口商认可。这一变化扩大了哈萨克斯坦的出口组合，进一步巩固了其作为可靠粮食供应国的地位。

官方指出，将补贴政策延长至2026年9月1日，有助于保持出口增长势头，并提升哈萨克斯坦小麦在全球市场的竞争力。

【编译：达娜】