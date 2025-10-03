欧佩克秘书长：哈萨克斯坦总统是一位具有全球影响力的政治家

记者：秘书长先生，您认为哈萨克斯坦在OPEC+机制中的地位将发挥多大决定性作用？

海赛姆·盖斯：哈萨克斯坦被认为是全球能源市场的重要参与者。丰富的石油、天然气、自然资源，以及优越的地理位置使其成为欧洲和亚洲的重要合作伙伴。

哈萨克斯坦十年前签署了《欧佩克+伙伴关系宣言》。自那时起，哈萨克斯坦一直被视为该联盟的创始成员国之一。哈萨克斯坦境内已探明石油储量约为300亿桶。换言之，全球至少2%的石油储量集中在哈萨克斯坦。正因如此，哈萨克斯坦被公认为可靠的能源供应国。

记者：您认为当前的地缘政治形势将如何影响哈萨克斯坦的石油出口？

海赛姆·盖斯：我想说，哈萨克斯坦已成为可靠的石油和天然气供应国。地理位置使其成为连接欧洲、亚洲和中亚的重要交通枢纽。经验丰富的哈萨克斯坦总统托卡耶夫的领导下，建立了稳定的政治环境，这增强了投资者和合作伙伴国家的信心。

今天，我与托卡耶夫总统首次会面，我深感荣幸。他是一位公认的世界级政治家，他的智慧和经验充分证明了哈萨克斯坦作为主要能源供应国的成功发展。哈萨克斯坦总统公开支持欧佩克稳定全球市场的倡议。他热烈欢迎我的来访，认为这是欧佩克与哈萨克斯坦在政府和机构层面深化合作的一步。

政府对外国投资的开放态度，加上与本土企业的密切合作，确保了能源出口的稳定。哈萨克斯坦不仅在石油和天然气市场，而且在铀矿和其他战略矿产领域也被视为重要参与者。此外，哈萨克斯坦还在积极开发风能等可再生能源。

欧佩克的立场是，能源的未来需要对石油、天然气、核能和可再生能源进行平等的投资。这一立场与哈萨克斯坦的立场一致。鉴于哈萨克斯坦经济和人口的增长，贵国已经在实现能源供应潜力的多元化。

记者：目前，许多专家对石油流动性做出了各种悲观的预测。未来两年，欧佩克将采取哪些措施来维持供需平衡？

海赛姆·盖斯：自2016年以来，OPEC和OPEC+一直致力于维护石油市场的稳定。这一点在2020年新冠疫情导致全球需求空前暴跌之际尤为明显。得益于产量的大幅调整，OPEC+得以相对较快地恢复稳定。

我们将在未来平衡供需，创造一个可靠的环境，鼓励投资。稳定是长期维持石油需求的重要因素。欧佩克预测，到2050年，全球石油需求将达到1.23亿桶/日。为了实现这一目标，必须立即进行投资。毕竟，石油行业新增产能需要多年时间。而且，石油产量每年下降约5-6%。

呼吁停止对石油和天然气的投资是误导和危险的，因为这威胁到未来的能源安全。为了包括哈萨克斯坦在内的全球经济的可持续增长，继续对石油、天然气和所有形式的能源进行投资至关重要。

记者：您认为中亚和里海地区的观察员国加入欧佩克的可能性有多大？

海赛姆·盖斯：欧佩克始终秉持开放政策。我们的法定文件明确规定了接纳新成员的依据。申请加入的国家必须公开透明地组织其石油出口，并奉行符合该组织原则和价值观的政策。

欧佩克不仅与石油生产国进行全面对话，还与印度、中国和欧盟等消费国进行全面对话。我们的立场旨在在全球能源对话框架内进行包容性沟通、合作并增进相互理解。

记者：我们知道，欧佩克批评了减​​少碳氢化合物在全球能源中所占份额的政策。您认为哈萨克斯坦应该如何确保以最公平的方式实施这项政策？

海赛姆·盖斯：“能源转型”一词通常指摆脱石油和天然气的依赖。但从历史上看，能源转型并非由单一能源的衰退驱动，而是由总体需求的增长所驱动。木材、煤炭、石油、天然气、可再生能源——所有这些能源的消耗量每年都在增长。

每个国家都应该能够根据自身情况选择最有效的发展路径。对哈萨克斯坦来说，这条路径应该是在不失去其主要油气生产国地位的情况下，吸引对铀和可再生能源的大规模投资。联合国《公约》中规定的“共同有区别的责任”原则仍然是其基础。毕竟，发展中国家无法跟上发达经济体的步伐。减少环境排放的速度必须与各国的能源安全相一致。欧佩克将继续坚定地坚持任何能源都不应受到歧视的原则。最重要的是，可持续能源应该人人可用，人人都应感到安全。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10月3日会见石油输出国组织（欧佩克）秘书长海赛姆·盖斯，双方就全球石油市场现状及合作议题进行了讨论。

【编译：小穆】