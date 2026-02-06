马吉利斯议长霍沙诺夫访问白俄罗斯 会见卢卡申科总统

会谈中，霍沙诺夫转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的亲切问候和良好祝愿，并强调两国人民之间拥有深厚的历史纽带。他指出，在两国元首高度互信和密切政治互动的推动下，哈萨克斯坦与白俄罗斯关系已提升至可靠的战略伙伴关系水平。

霍沙诺夫表示，当前双方在经贸、工业、农业、交通等多个领域的合作保持高水平发展，合作成果不断扩大，体现出两国战略协作的实际成效。

此外，他向白方介绍了哈萨克斯坦在总统倡议下推进的大规模政治改革进程。目前，新版宪法草案正在全国范围内展开广泛讨论，旨在全面更新国家政治与法律架构，最终方案将通过全民公投确定。

卢卡申科总统请霍沙诺夫转达对托卡耶夫总统的诚挚问候，并高度评价两国议会在巩固双边关系中的重要作用。他指出，白俄罗斯与哈萨克斯坦在推动多极化世界发展和维护国家主权问题上立场一致。

白方还对白俄罗斯加入上海合作组织进程中哈方给予的支持表示感谢，并积极评价两国贸易额已突破10亿美元并保持良好增长势头，呼吁进一步拓展机械制造和农业领域的产业合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】