参议院议长：数字化与AI将是国家的竞争力引擎

阿什姆巴耶夫强调，数字化“第二波”已从狭窄的公共服务领域转向消除数字鸿沟、深度融入日常生活与经济肌理。然而，城乡差距仍显著：乡村与小城主要依赖ADSL铜线技术，网速仅10Mbps；光纤宽带覆盖率乡村仅18%、小城28%、大城44%。偏远农业企业与高速公路沿线更难纳入运营商经济考量。

为系统应对，他赞扬总统托卡耶夫2023年10月指示启动的“可及互联网”国家项目，目标2027年前为所有聚居点提供不低于100Mbps高速接入。

目前：

- 超3000个村庄铺设光纤线路；

- 近40万户家庭通过中小运营商获高速服务；

- 500余个地理偏僻村落将借卫星通信补位。

议长视社会基础设施为“面向未来的战略投资”：它不仅是弥合生活水平差距的当务之急，更是数十年来奠定可持续发展、社会稳定与区域经济活力的基石，将催化哈萨克斯坦从资源依赖型向人力资本驱动型经济华丽转身。

【编译：木合塔尔·木拉提】