    哈萨克斯坦延长液化气与活畜出口禁令 继续执行葵花籽出口关税

    哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林主持召开的国家外贸与国际经济组织事务跨部门委员会会议上，通过了多项旨在保护国内市场和确保经济稳定增长的决议。

    Заседание МВК, Серик Жумангарин
    Фото: primeminister.kz

    根据旅游和体育部的提议，委员会批准在未来六个月内对进口至哈萨克斯坦境内的游戏机设备实行许可制度。进口将仅限持有国家赌博业许可证的企业进行。

    会议还审议了是否继续执行自2023年2月4日起实施的葵花籽出口关税政策。该关税税率为20%，但每吨不低于100欧元。自征税以来，国家预算共收入241亿坚戈，这些资金将通过预算转化为对农业生产者的补贴。

    据悉，关税实施三年来，哈萨克斯坦葵花籽油产量增长了2.5倍，出口量增长4.8倍，首次进入全球葵花籽油出口前十国家，位列第八。关税政策的实施也有效稳定了国内食用油价格——目前市场平均价格约为每升843坚戈，而在2023年1月关税实施前超过900坚戈。

    然而，葵花籽生产商反映，在今年收获季节，籽料收购价仍低于预期水平。会议决定，责成竞争保护与发展署对葵花籽油批发市场及加工企业收购价进行分析，分析结果将在委员会下一次会议上重新讨论。

    会议还决定将禁止通过公路和铁路运输出口液化石油气的措施延长六个月。此举旨在保障国内供应，考虑到使用液化气作为燃料的车辆数量不断增加，以及液化气的社会重要性。

    此外，委员会还决定将活牛出口禁令（包括向欧亚经济联盟成员国出口）延长六个月，并维持小型牲畜出口配额为12万只羊的现行标准。

    【编译：达娜】

