强劲增长与基础设施压力：阿斯塔纳如何应对人口快速增长？

五年新增50万人

根据国家统计局数据，2021年初阿斯塔纳人口为1,190,711人，而今年这一数字已达到1,662,755人。仅2026年第一季度，全市人口就增长23,579人，其中自然增长4,815人，净迁入18,764人。

Инфографика: Kazinform

谁在迁往首都？从跨区域人口迁移数据来看，阿斯塔纳主要人口来源地包括：阿克莫拉州（2025年净迁入6,045人）、突厥斯坦州（9,674人），以及阿拉木图州与阿拉木图市（合计超过6,000人）。随后依次为卡拉干达州、库斯塔奈州和克孜勒奥尔达州。迁移人群大多出于就业、教育以及子女未来发展等考虑。随着人口规模不断扩大，学校、幼儿园、医疗机构短缺以及基础设施承载压力问题日益凸显。

教育领域

阿斯塔纳市教育局提供的数据显示：2022年首都学生人数为18.84万人，2024年达到21.56万人，2025年约为25.84万人。此前，每年通过内部迁移进入阿斯塔纳的学龄儿童约为5,000人，这一趋势持续推高学位需求。

每年新增的5,000名学生，仅指来自其他地区迁入家庭的子女。与此同时，阿斯塔纳平均每天有54名婴儿出生。目前全市约有3.9万名4至6岁儿童，他们将在未来几年陆续进入小学阶段。

Инфографика: Kazinform

目前全市共有205所学校，在校学生达314,964人。预计下一学年学生人数可能达到337,200人。目前学校学位缺口为17,400个，已有18所学校处于超负荷运行状态。

学位紧张不仅是统计数据，更已成为现实问题。例如部分学校班级人数达到35—36人，教师难以对每名学生进行充分关注。在一些城区，学校甚至不得不实行三班制教学。

尽管如此，相关部门并未停步。过去三年，全市已投用44所新学校，总容量约11万个学位，约相当于当前学生总量的三分之一。

—教育设施建设依据人口变化、住房建设进度、人口迁移趋势以及学位需求统筹规划，重点关注住宅密集区域和超负荷运行的教育基础设施，-市教育局表示。

今年计划投用12所学校，可提供15,600个学位，其中10所纳入“舒适校园”国家项目，2所由私人投资建设。明年还将新增18所学校。到2030年，计划新建60所学校，合计提供14.3万个学位。此外，今年还将对市第13、第41、第72、第73、第79、第82及第86学校进行扩建。

尽管投入持续增加，但压力依然存在。在预期迁入人口持续上升背景下，学校建设进度难以放缓。

幼儿园：凭证体系如何缓解排队？

学前教育领域同样面临供需矛盾。几年前，幼儿园排队人数一度达到5万人。至今，仍有大量家庭每天面对“孩子由谁照看”的现实难题，这不仅是生活不便，也影响女性就业参与度，并加剧社会不公平感。

Фото: СҚО әкімдігі

官方数据显示，2—6岁儿童学前教育覆盖率已由88.4%提升至97.3%，3—6岁组已实现100%覆盖。

—引入凭证融资体系是提升学前教育可及性的有效机制。依托该机制，2—6岁儿童覆盖率显著提升，排队人数已由5万降至1.8万，-市教育局表示。

所谓凭证，即国家向幼儿园支付的补贴资金，家长可选择将其用于任何符合条件的私立幼儿园。这意味着国家角色正从直接供给者逐步转向监管者。目前阿斯塔纳723家学前教育机构中，619家为私立机构，在园儿童37,006人；101家为公立机构，在园儿童30,218人。随着市场机制在社会领域逐步发挥作用，政府目标是引导社会资本在学位紧张区域及城市外围建设幼儿园。为此，到2029年计划新增60所幼儿园。

每天60万辆车上路

城市道路系统设计于人口规模仅为当前约三分之二的时期，如今已明显承压。交通拥堵问题日益突出，例如高峰时段市中心车辆平均时速仅约10公里，与慢速骑行相当。

—全市登记车辆达45.6万辆。居民还使用在其他地区登记的车辆，同时每天约有10万辆外地车辆进入城市。与去年初相比，交通负荷增长约10%。综合过境车辆，全市日交通负荷已超过60万辆，-阿斯塔纳交通组织中心表示。

从现实情况看，每户迁入家庭通常会带来一至两辆私家车，而公共交通体系尚未有效引导居民减少对私家车的依赖。

Инфографика: Kazinform

因此，2024年12月，市议会通过《2025—2035年交通系统综合发展规划》。规划目标包括到2030年将公共交通在出行结构中的占比提升至60—71%，并将高峰时段平均车速提高至25公里/小时。

主要措施包括：

第一，专用公交车道。目前全市公交专用道总长140公里，未来将新增29.7公里。现有9条快速通道已投入使用，今年计划再新增9条。

第二，道路与立交桥建设。目前正在推进特列恩德耶夫街与贝赛阔娃街立交改造、法拉比大道延伸至哈班拜巴特尔大道工程，同时推进大草原大道延伸及阿拜纪念150周年街建设。今年计划修复道路超过80公里。

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

第三，智能监控系统。今年已启用12套移动自动交通执法系统，覆盖约30%城市区域，日均可自动记录1500余起违法行为。

第四，轻轨项目。作为长期方案，轻轨系统被寄予厚望。根据总体规划，轨道网络将呈“星形”布局，未来有望成为大量私家车用户的重要替代出行方式。

医疗卫生

随着大量住宅项目落地，人口持续涌入，其中包括多子女家庭、老年人及慢性病患者，医疗需求同步上升，而医疗设施建设无法同步快速扩张。

—人口增长必然带来医疗机构供给压力，基层医疗、诊断中心及专科医疗服务负担持续加重，-市卫生局表示。

目前首都共有42个初级卫生保健机构，其中13个公立、27个私立，另有1个共和国级和1个部门级机构。全市共有14,440名医务人员，其中医生4,121人。

按照标准，一名全科医生服务人数不应超过1,700人，儿科医生仅可服务500名6岁以下儿童或900名7—18岁青少年。但随着人口每年新增至少10万人，基层医疗压力不断上升。

Фото: ДСМ

为缓解人才短缺，2025—2027年已为紧缺专业提供141个奖学金名额。卫生部门持续监测医疗系统负荷，并优先在需求集中区域布局新医疗设施。

总体规划：塑造未来城市

所有部门规划的核心依据，是2024年1月由政府批准的《阿斯塔纳总体规划》。

—核心方向是将阿斯塔纳建设成为全球性中心，同时打造宜居、包容的现代城市，-城市规划部门表示。

根据规划，到2035年阿斯塔纳人口预计将达到228万人，所有社会基础设施均以该预测为依据进行配置。

届时，全市需具备：

374所学校；

378所幼儿园；

184个医疗设施；

140个体育与文化设施；

23个少年宫。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

总体规划将城市划分为6个区、148个功能单元，核心理念是打造“15分钟生活圈”，即就业、医疗、教育与商业服务尽可能就近满足，从而减少跨区通勤，缓解拥堵并提升生活质量。

值得注意的是，过去三年城市住房存量增长40%，由3000万平方米增至4150万平方米。2022—2025年累计投用住房超过1540万平方米。到2035年，住房存量预计将达到6820万平方米。

—在城市发展过程中，将综合考虑人口增长、迁移趋势、就业岗位及社会基础设施建设。同时也将重点关注交通负荷上升、工程基础设施不足，以及供水、供热和供电系统压力问题。生态可持续性与城市绿化发展同样被纳入重点规划，-相关部门表示。

根据总体规划，为扩大供水系统，将建设4号泵滤站、升级污水处理设施，并新建变电站、扩充供热能力。城市发展不仅是学校与医院的建设，更是整体基础设施体系的重构。

阿斯塔纳的优势在于其明确的发展路径。2035年总体规划并非抽象愿景，而是具有明确指标、时间表与责任体系的执行文件。交通、教育与医疗等各领域规划，均与人口增长预测保持动态匹配。