阿拉木图市长与外国投资者就旅游业和企业发展举行会谈

会谈中，达尔汗·萨特巴勒德表示，阿拉木图已与130多个国家建立经贸联系，是多边国际合作的重要区域中心。目前，阿拉木图汇聚了115家国际组织和外交机构，其中包括联合国18个区域性机构的办事处。同时，哈萨克斯坦约90%的二级银行总部设于该市。

他指出，阿拉木图在国家经济中占据重要地位，贡献了全国22%以上的经济总量，并为共和国预算提供了超过四分之一的税收收入。

市长强调，旅游业和企业发展是阿拉木图当前重点推进的优先方向之一，市政府正持续优化营商环境，为国内外投资者创造便利条件。

此外，会谈中还提到，近三年来，赴阿拉木图旅游的人数增长了92%，旅游旺季期间酒店入住率最高可达90%。相关数据表明，城市对进一步完善旅游基础设施和扩大相关投资具有较高需求。

会谈结束后，纳吉布·萨维里斯表示，有意对阿拉木图的投资潜力进行更深入评估，并愿就具备发展前景的合作方向继续开展对话。

