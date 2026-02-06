马吉利斯议长与白俄罗斯众议院主席会谈 聚焦议会合作与产业协作

双方围绕议会间对话机制、经贸合作以及文化交流等广泛议题进行了深入探讨。

霍沙诺夫表示，哈萨克斯坦与白俄罗斯是值得信赖的战略伙伴。两国领导人长期保持富有成效的政治对话，在工业、机械制造及农业领域的合作不断深化。议会在推动双边关系发展方面发挥着积极而重要的作用。

他指出，两国议会已建立稳定的立法经验交流机制，友好小组运作活跃，议员之间形成了紧密务实的合作关系。

谢尔盖延科表示，哈萨克斯坦始终是白俄罗斯经得起时间考验的朋友、战略伙伴和盟友。明斯克与阿斯塔纳同样致力于在国际舞台上推动建设性与团结合作的议程。

他高度评价哈萨克斯坦当前实施的政治和经济改革，并指出白俄罗斯议员正在认真研究哈方在立法领域的实践经验。

双方还特别关注数字化领域的发展。霍沙诺夫介绍称，哈萨克斯坦正加快推进国家数字化转型进程，《数字法典》和《人工智能法》已正式生效，国际人工智能中心及Astana Hub科技园区持续发展，同时中亚地区最强大的超级计算机也已投入运行。

会谈结束后，双方同意继续加强立法领域的经验交流，并在议会机构和专业委员会层面深化合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】