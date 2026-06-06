亚信秘书长谈哈萨克斯坦在复杂地缘政治中的“中等强国”外交策略

萨热拜指出，在国际关系理论中，"中立"通常意味着不加入任何军事或政治集团，历史上不乏此类案例。瑞典和芬兰曾长期奉行中立政策，后来改变了这一地位；在中亚，土库曼斯坦，以及欧洲的奥地利和瑞士，目前仍在实行中立政策。然而，各国走向这一地位的路径各不相同。

—奥地利的中立是二战后外部力量影响下的强制性决策；土库曼斯坦的中立源于其自身内部的选择。而哈萨克斯坦并不将自己定义为“中立国”，我们是一个积极且奉行和平主义的国家。正是得益于这些特质，哈萨克斯坦成为了广受认可的国际对话平台。例如，在塔吉克斯坦国内政治危机期间，是哈萨克斯坦促成了交战各方坐到谈判桌前，因为双方都对哈萨克斯坦的领导层给予了充分信任，-萨热拜说道。

萨热拜还提到，关于伊朗核问题的国际谈判之所以选择在阿拉木图举行，正是国际社会对哈萨克斯坦高度信任的体现。

—在核裁军问题上，国际社会对哈萨克斯坦有着极大的信任。大家都知道，我国奉行的是公开、透明的外交政策，没有任何双重标准。此外，哈萨克斯坦自身曾主动放弃核武器，并因此获得了国际安全保障。这不仅增强了外国投资者的信心，也促进了对我国经济的投资——换言之，外交始终在为捍卫我们的经济利益服务，-萨热拜强调。

他表示，如果没有国际法和共同准则，国际关系体系将陷入动荡与混乱。因此，坚持国际法原则并保持"中立客观"立场，通常是中等强国所具备的典型特征。