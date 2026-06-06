亚信秘书长谈哈萨克斯坦在复杂地缘政治中的“中等强国”外交策略
（哈萨克国际通讯社讯）在哈通社"BIZDIÑ ORTA"播客节目中，亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）秘书长海拉特·萨热拜就全球政治局势及哈萨克斯坦外交的角色与影响力发表了独到见解。
萨热拜指出，在国际关系理论中，"中立"通常意味着不加入任何军事或政治集团，历史上不乏此类案例。瑞典和芬兰曾长期奉行中立政策，后来改变了这一地位；在中亚，土库曼斯坦，以及欧洲的奥地利和瑞士，目前仍在实行中立政策。然而，各国走向这一地位的路径各不相同。
—奥地利的中立是二战后外部力量影响下的强制性决策；土库曼斯坦的中立源于其自身内部的选择。而哈萨克斯坦并不将自己定义为“中立国”，我们是一个积极且奉行和平主义的国家。正是得益于这些特质，哈萨克斯坦成为了广受认可的国际对话平台。例如，在塔吉克斯坦国内政治危机期间，是哈萨克斯坦促成了交战各方坐到谈判桌前，因为双方都对哈萨克斯坦的领导层给予了充分信任，-萨热拜说道。
萨热拜还提到，关于伊朗核问题的国际谈判之所以选择在阿拉木图举行，正是国际社会对哈萨克斯坦高度信任的体现。
—在核裁军问题上，国际社会对哈萨克斯坦有着极大的信任。大家都知道，我国奉行的是公开、透明的外交政策，没有任何双重标准。此外，哈萨克斯坦自身曾主动放弃核武器，并因此获得了国际安全保障。这不仅增强了外国投资者的信心，也促进了对我国经济的投资——换言之，外交始终在为捍卫我们的经济利益服务，-萨热拜强调。
他表示，如果没有国际法和共同准则，国际关系体系将陷入动荡与混乱。因此，坚持国际法原则并保持"中立客观"立场，通常是中等强国所具备的典型特征。
—如今，作为“中等强国”，哈萨克斯坦在世界上享有盛誉，是值得信赖的伙伴。许多复杂的国际难题选择在哈萨克斯坦领土上寻求解决之道，是因为我们拥有良好的国际信誉、卓著的过往表现以及外界给予的充分信任。我认为，这不仅没有体现我国的'软弱'，反而恰恰展示了我们在国际舞台上强有力的立场和稳固的地位，-萨热拜总结道。