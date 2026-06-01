参议院议长主持召开主席团会议

会议就计划6月4日召开的参议院全体会议议程进行了讨论。

全体会议期间，参议员们将审议“关于就符合哈萨克斯坦共和国宪法，以及完善哈萨克斯坦共和国有关选举、检察机关和社会保障对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改”法案，以及“关于就符合哈萨克斯坦共和国宪法，并完善哈萨克斯坦共和国选举和检察机关相关立法问题对哈萨克斯坦共和国刑法典、刑事诉讼法典、刑事执行法典和哈萨克斯坦共和国行政违法法典进行补充修改”法案。

这些修正案主要目的是使立法行为符合更新后的宪法的要求，改进选举程序，并进一步发展国家立法的某些领域。

此外，全体会议还将审议“关于对哈萨克斯坦共和国有关科学、科学需求领域、社会保障、教育、医疗保健和兵役的一些立法法案进行补充修改”法案。

法律规范旨在完善科学及科技活动领域公共关系的法律规制机制，加强教育、科学与经济之间的联系，并提高社会和国家系统的效率。

参议员们还将审议“关于对哈萨克斯坦共和国行政违法法典进行补充修改”和“关于对哈萨克斯坦共和国税法典进行补充修改”法案。

最后，主席团成员还将先前由马吉利斯（议会下院）批准的法律草案分配给了参议院常设委员会，以进行继续审议。