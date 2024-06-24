参议院议长主持召开主席团会议

会议就计划6月27日召开的参议院全体会议议程进行了讨论。

全体会议期间，参议院议员们将审议《关于打击人口贩运行动》法案，以及《关于就打击人口贩运、破坏公物和损坏他人财产行为等问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案和《关于就打击人口贩运、破坏公物和损坏他人财产行为等问题对哈萨克斯坦共和国行政违法法典进行补充修改》法案。

此外，全体会议还将审议有关电动汽车相关问题的《关于就交通和电动汽车基础设施发展问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案和《关于就交通和电动汽车基础设施发展问题对哈萨克斯坦共和国行政违法法典进行补充修改》法案。

参议员们还将审议“关于就国家监管和统计、完善公共保护体系、数据管理、法人实体登记和防止立法过度管制等问题”修正案、“关于就部分类型的经济犯罪非刑事化、打击非法收入合法化（洗钱）和资助恐怖主义行为的立法完善问题”修正案、“关于就博彩业务、彩票服务、医疗保健、国家劳动监察、国家监管和防止过度立法监管等问题”修正案、有关热能的法案和“热能、电力和监管服务问题”修正案、“关于就国内骑乘马品种的保护和生长问题”修正案、“关于就特别保护区和电能问题”修正案。

全体会议还将审议《关于批准哈萨克斯坦共和国与新加坡共和国之间服务贸易和投资协定》法案和《关于批准联合国与哈萨克斯坦之间的举办亚太数字包容与转型部长级会议协议》法案。

最后，主席团成员还将先前由马吉利斯（议会下院）批准的法律草案分配给了参议院常设委员会，以进行继续审议。

【编译：小穆】