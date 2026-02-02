参议院议长主持召开主席团会议

会议就计划2月6日召开的参议院全体会议议程进行了讨论。

阿什姆巴耶夫指出，哈萨克斯坦目前正处于旨在进一步促进国家进步发展的重大变革的边缘。

- 目前，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议下，我国正在进行宪法改革。这是旨在落实“强有力的总统-有影响力的议会-负责任的政府”理念的大规模现代化战略的重要组成部分。因此，国家整个政治体系的效率、透明度和活力将得到提升。政治影响力和最高代表机构的作用也将得到加强。为此，国家新宪法文本已完成并公布。新宪法是在公民、公共机构、政党和律师的建议基础上制定的。委员会会议期间进行了公开而实质性的讨论。新宪法将为国家的长期发展奠定基础。-参议院议长说。

此外，主席团成员通过一项决议，将在即将召开的参议院会议上审议《关于就支持和发展创意产业问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充和修改》法案。该法案旨在推动文化领域的现代化，并将创意产业打造成为经济中一个独立且重要的部门。

主席团成员还将先前由马吉利斯（议会下院）批准的法律草案分配给了参议院常设委员会，以进行继续审议。

【编译：小穆】