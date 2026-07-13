ChatGPT占比超七成：哈萨克斯坦用户常用哪些人工智能服务

（哈萨克国际通讯社讯）人工智能已不再只是面向未来的技术。如今，基于人工智能的服务已广泛应用于文本创作、信息检索、图像生成、文件分析、翻译、编程以及各类日常工作。

目前，大部分热门人工智能服务均提供免费版本，但用户如需使用更先进的模型和扩展功能，通常需要购买付费订阅。哈萨克国际通讯社记者就哈萨克斯坦用户较为常用的人工智能服务及其收费情况进行了梳理。

根据Statcounter Global Stats的数据，ChatGPT仍是哈萨克斯坦最受欢迎的人工智能聊天机器人，市场占比达到76.67%。Google Gemini以12.97%位居第二，随后依次为Perplexity，占4.87%；Claude，占4.43%；Microsoft Copilot，占1.05%。

相关数据表明，美国科技企业推出的服务目前在哈萨克斯坦人工智能聊天机器人市场占据主导地位。

ChatGPT是全球使用最广泛的人工智能助手之一，可用于文本创作、信息检索、文件分析、编程、图像生成以及处理各类工作任务。该服务提供免费版本，ChatGPT Plus订阅价格为每月20美元，约合1.1万坚戈。

Google Gemini是谷歌公司开发的人工智能服务，与Gmail、Google Docs、Google Drive及谷歌生态系统中的其他产品深度整合。其免费版本可直接使用，Google AI Pro订阅价格为每月19.99美元，约合1.1万坚戈。

Claude由Anthropic公司开发，尤其受到需要处理大量文本、开展分析和研究工作的专业人士青睐。该服务提供免费版本，Claude Pro订阅价格为每月20美元，约合1.1万坚戈。

Microsoft Copilot已被整合至Word、Excel、PowerPoint、Outlook等微软产品中，可协助用户处理办公任务。其免费版本可直接使用，Copilot Pro订阅价格为每月20美元，约合1.1万坚戈。

Perplexity AI将搜索引擎功能与人工智能相结合，其回答通常附有相关信息来源链接。该服务提供免费版本，Perplexity Pro订阅价格为每月20美元，约合1.1万坚戈。

Grok是xAI公司推出的人工智能模型，重点提供实时信息检索功能，并与社交平台X进行整合。其免费版本功能有限，SuperGrok订阅价格为每月30美元，约合1.65万坚戈。

DeepSeek是中国人工智能服务平台，因向用户免费开放其语言模型而受到广泛关注。该平台的基础版本可免费使用，面向开发者和企业客户另设付费服务。

Meta AI是Meta公司生态系统中的人工智能助手，目前其服务覆盖范围正在逐步扩大。对于大多数用户而言，该服务可以免费使用。

Le Chat是欧洲人工智能企业Mistral AI推出的服务，可用于信息检索、文本创作和文件分析。其免费版本可直接使用，Le Chat Pro订阅价格为每月14.99美元，约合8000坚戈。

NotebookLM由谷歌公司开发，可借助人工智能分析文件、科研论文、书籍和个人笔记。其基础版本免费，NotebookLM Plus的扩展功能已被纳入Google AI Pro订阅服务。

尽管人工智能服务种类日益丰富，目前多数用户仍主要使用免费版本。不过，付费订阅通常可以提供更先进的人工智能模型、更高的使用额度、更丰富的图像生成功能、语音模式、大型文件处理能力以及其他扩展功能。

上述订阅价格依据各开发企业公布的官方资费整理。用户实际支付金额可能因所在国家、汇率、税费以及通过官方网站、App Store或Google Play等不同渠道购买而有所变化。